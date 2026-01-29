Де зараз наймолодший син Віктора Ющенка і який він має вигляд (фото)

Ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський повідомив про зустріч із третім президентом України Віктором Ющенком, його дружиною Катериною Ющенко та наймолодшим сином Тарасом Ющенком.

У своєму дописі він зазначив, що сторони обговорили виклики сьогодення, роль молодого покоління та перспективи розвитку освіти і культури в Україні.

Також Поплавський повідомив про підготовку Віктора Ющенка до поїздки у США та роботу над проєктом реконструкції університету культури і гуртожитків за підтримки американських партнерів на суму 5 млн доларів.

Поплавський зустрівся із третім президентом України Віктором Ющенком, його дружиною Катериною Ющенко та наймолодшим сином Тарасом Ющенком. Фото: Facebook

Окремо він подякував родині Ющенків за підтримку української молоді та наголосив на важливості єдності суспільства.

Де зараз Тарас Ющенко

21-річний Тарас Ющенко — наймолодший син третього президента України — уже кілька років проживає у Сполучених Штатах Америки. У 2023 році у мережі повідомляли, що він навчається на 2 курсі в Массачусетському технологічному інституті — одному з найпрестижніших технічних університетів світу. Він обрав інженерний та науково-технічний напрям, пов’язаний із сучасними технологіями.

Освіта і зацікавлення

Віктор Ющенко раніше розповідав, що його син займається складними технічними проєктами, зокрема у сфері авіації та безпілотних технологій. Тарас Ющенко працює в навчальних і дослідницьких лабораторіях університету, де студенти залучені до реальних інженерних розробок.

"Тарас Вікторович займається: ракета, літак і третій проєкт — відновлення української Мрії, тієї, що в Гостомелі. Важкувато. Там щотижня п’ять іспитів. Це перший університет у світі. І не тільки з політехніки. Щодня телефонує, сумує. Я перевіряю, чи ліг він спати", — зазначив Віктор Ющенко.

Публічного життя він майже не веде, уникає медійності та рідко з’являється на публічних заходах, віддаючи перевагу навчанню й роботі.

Діти Віктора Ющенка

Тарас народився у шлюбі Віктора Ющенко з американкою українського походження Катериною Чумаченко. У пари також є дві дочки — 26-річна Софія та 25-річна Христина. Від першого шлюбу у Віктора Ющенко є 45-річна дочка Віталіна та 40-річний син Андрій.

Третій президент України Віктор Ющенко

Віктор Ющенко — третій президент України, який обіймав цю посаду у 2005–2010 роках. Він прийшов до влади після Помаранчевої революції, що стала одним із ключових моментів новітньої історії України та символом боротьби за демократичний вибір і чесні вибори.

До президентства Віктор Ющенко був головою Національного банку України, а також прем’єр-міністром. Його вважають одним з архітекторів фінансової стабілізації України наприкінці 1990-х років і запровадження гривні як національної валюти.

Третій президент України Віктор Ющенко Фото: з відкритих джерел

Під час президентської каденції Ющенко зробив акцент на європейському курсі України, розвитку української мови, культури та історичної пам’яті. За його ініціативи Голодомор 1932–1933 років було визнано геноцидом українського народу на державному рівні, а також започатковано активну політику декомунізації історичного простору.

Однією з найрезонансніших подій його президентства стало отруєння під час виборчої кампанії 2004 року, яке суттєво вплинуло на його здоров’я та зовнішність і стало символом політичної боротьби того часу.

Чим зараз займається Віктор Ющенко

Після завершення політичної кар’єри Віктор Ющенко зосередився на громадській, культурній та просвітницькій діяльності. Нині він опікується кількома музейними проєктами, присвяченими українській історії та ідентичності.

Серед особистих захоплень 71-річного Ющенка — бджільництво та колекціонування предметів старовини. Протягом майже 40 років він збирає вишиті сорочки й рушники, сформувавши приватну колекцію. Інтерес до української культури та національної спадщини став важливою частиною його життя після відходу з політики.

Колишній президент проживає в селі Нові Безрадичі під Києвом. На території власної садиби він створив музейно-культурний простір: окрім житлового будинку, там розміщені сад, ферма, пасіка, столярна майстерня, ставок і мінімузей української культури.

В інтерв’ю ТСН Віктор Ющенко розповідав, що нині виступає з публічними лекціями, бере участь у дискусіях та займається розвитком чотирьох музеїв. Один із них — музейний комплекс "Код нації", який, за його словами, має на меті показати, ким є українці та який внесок вони зробили у світову цивілізацію. Ще один проєкт пов’язаний із хатою Тараса Шевченка, креслення та ескізи якої поет створив за кілька місяців до смерті.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Віктор Ющенко разом із родиною залишився в Україні. У 2023 році він долучився до створення тризуба, яким замінили радянський герб на монументі "Батьківщина-мати" в Києві. У своєму музейному комплексі в Нових Безрадичах Ющенко допомагав автору тризуба Олексію Пергаменщику працювати над макетом майбутньої скульптури.

