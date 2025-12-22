Між головою НБУ і президентом України: яким був шлях прем'єр-міністра Ющенка

22 грудня 1999 року другий президент України Леонід Кучма підписав указ про призначення Віктора Ющенка, який на той час був головою Національного банку України, на посаду прем'єр-міністра. Його підтримали 296 народних депутатів.

На цій посаді він пробув трохи більше року, проте встиг зробити чимало. Фокус розповідає все, що відомо про цей період політичної кар'єри Віктора Ющенка.

Призначення Ющенка на посаду прем'єр-міністра

Призначення Віктора Ющенка відбулося трохи більше ніж через місяць після другого переобрання Леоніда Кучми на посаду президента України. Успішний голова НБУ вважався "технічним" прем'єром, покликаним провести економічні реформи.

Його кандидатуру на посаду прем'єра Кучмі представили Геннадій Удовенко, голова "Народного Руху України" і керівник Української народної партії Юрій Костенко. Призначення Ющенка підтримали 11 із 12 фракцій у Верховній Раді, крім комуністів.

Цю посаду він обіймав до 26 квітня 2001 року. Формальним приводом зняття його з посади називали відставку Кабінету міністрів, проте ходили чутки, що реальною причиною стала зростаюча популярність і політичний вплив.

Що встиг зробити Ющенко на посаді прем'єр-міністра

Коли Ющенко став главою уряду, перед ним був величезний обсяг роботи. На той час Україна опинилася перед загрозою дефолту, у країні були проблеми з продовольчою безпекою, енергосистема не отримувала реальних грошей, накопичувалися борги, а ціни неслися вгору.

Ключовим досягненням Віктора Ющенка на чолі уряду називають поліпшення у фінансовій сфері. Уже за рік роботи його Кабміну, незважаючи на припинення припливу в державу коштів МВФ, удалося уникнути дефолту, реструктуризувати та скоротити на 17% (на $2,1 млрд) обсяг зовнішнього державного боргу.

Йому вдалося зупинити падіння ВВП, яке за 1992-1999 роки становило 60%, і вперше у 2000 році показати його зростання на 6%. Припинився спад виробництва і почалося його поступовий ріст, скоротилася кількість бартерних операцій і до бюджету почали надходити живі гроші,

Під час прем'єрства Ющенка розпочалася реалізація урядової програми "Реформи заради добробуту", спрямованої на макроекономічну стабілізацію, що сприяла позитивній динаміці в економіці.

Леонід Кравчук, Віктор Ющенко та Леонід Кучма Фото: segodnya.ua

Під час неї вдалося радикально змінити механізм розрахунків і платежів у центральний і місцеві бюджети, відмовитися від бартеру і кредитів, оздоровити ситуацію на енергоринку, істотно збільшити надходження до бюджету і на соціальні програми.

Уже через рік після його призначення в Україні було ліквідовано бюджетну заборгованість із заробітної плати, пенсій і стипендій.

Також Ющенко реформував аграрний сектор: колгоспну систему ліквідовали, а селяни отримали паї землі. Це було зроблено з метою створити основу для ринкової економіки в аграрно-промисловому комплексі та розвитку фермерства.

У серпні 2000 року на зустрічі з представниками Британо-української торговельної палати за участю послів Великої Британії, США, Німеччини, Ющенко розповів про успіхи "найбільшої в Європі за останні 100 років аграрної реформи". За його словами, навесні 2000-го вперше за останні роки посівна кампанія на 100% відбулася на класичних ринкових засадах "Українською правдою" розповідав, що

"6,4 млн. українців отримали в середньому по 4,1 гектара землі кожен. При цьому одним із головних недоліків реформування він назвав повільне юридичне оформлення землі. За його словами, наразі видано тільки 400 тисяч актів на право власності на землю. Якщо так приватизація проводитиметься й надалі, то на це необхідно 6 років, а такий термін небезпечний для самої реформи, — зазначав він.

Тоді ж прем'єр вів переговори з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо виділення чергової кредитної лінії для підтримки малого та середнього бізнесу в сумі $120 млн. Половину цієї суми планували спрямувати на придбання реформованими господарствами сільськогосподарської техніки.

У 2005 році Ющенко отримав нагороду королеви Єлизавети II Фото: Facebook

У 2000 році Україна залучила рекордний обсяг прямих іноземних інвестицій на суму $750 млн.

Незважаючи на всі успіхи, процес був непростим, і Ющенку не вдалося його повністю завершити, будучи на посаді глави уряду. Пізніше він сам відзначав відсутність повноцінних ринкових механізмів в аграрному секторі.

Коли ситуація в економіці трохи стабілізувалася, уряд Ющенка вирішив боротися з незаконною приватизацією і запровадити рівні правила для гравців фінансового ринку, а також обрізав пільги більш ніж двомстам фірмам, що викликало гнів олігархів, це стало початком його кінця як глави Кабміну.

Відставка Кабміну Ющенка

Кабінет міністрів Віктора Ющенка відправили у відставку 26 квітня 2001 року, коли підконтрольна президенту Леоніду Кучмі парламентська більшість відправила його у відставку, мотивуючи це невиконанням програми реформ і загостренням соціально-економічних проблем, хоча реальною причиною стали політичні розбіжності та протистояння з президентською адміністрацією, що зробило Ющенка популярним політиком і підготувало ґрунт для його перемоги на президентських виборах 2004 року під час Помаранчевої революції.

З відставкою Ющенка його реформи багато в чому продовжив новий прем'єр-міністр Анатолій Кінах. Щоправда, на думку експертів, йому не вдалося зберегти зростання динаміки, задане попередниками.

Де Ющенко зараз і чим займається

З великої політики Віктор Ющенко пішов 2010 року, програвши на президентських виборах Віктору Януковичу. Він зосередився на громадській та культурній діяльності і зараз опікується чотирма музеями.

"Один із них називається "Код нації", там я хочу показати, хто такі українці і що вони дали цьому великому світу. Ще один — будинок Тараса Шевченка, п'ять креслень і два ескізи якого він створив за 8 місяців до своєї смерті", — розповідав Ющенко.

Коли почалося повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну, експрем'єр і експрезидент України нікуди не виїжджав. Він живе в селі Нові Безрадичі під Києвом. На території маєтку у нього є пасіка, сад, ферма, міні-музей української культури, майстерня і ставок.

Віктор Ющенко — визнаний пасічник Фото: Facebook

