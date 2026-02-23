Между главой НБУ и президентом Украины: каким был путь премьер-министра Ющенко

23 февраля 1954 года родился Виктор Андреевич Ющенко — украинский политик и государственный деятель, 3-й президент Украины и 7-й премьер-министр. Фокус вспомнил, каким Ющенко был премьер-министром.

22 декабря 1999 года второй президент Украины Леонид Кучма подписал указ о назначении Виктора Ющенко, который в то время был главой Национального банка Украины, на должность премьер-министра. Его поддержали 296 народных депутатов. На посту премьера Ющенко пробыл чуть больше года, однако успел сделать немало.

Назначение Ющенко на должность премьер-министра

Назначение Виктора Ющенко состоялось чуть больше чем через месяц после второго переизбрания Леонида Кучмы на пост президента Украины. Успешный глава НБУ считался "техническим" премьером, призванным провести экономические реформы.

Его кандидатуру на должность премьера Кучме представили Геннадий Удовенко, глава "Народного Руха Украины" и руководитель Украинской народной партии Юрий Костенко. Назначение Ющенко поддержали 11 из 12 фракций в Верховной Раде, кроме коммунистов.

Эту должность он занимал до 26 апреля 2001 года. Формальным поводом снятия его с должности называли отставку Кабинета министров, однако ходили слухи, что реальной причиной стала растущая популярность и политическое влияние.

Что успел сделать Ющенко на посту премьер-министра

Когда Ющенко стал главой правительства, перед ним был огромный объем работы. К тому времени Украина оказалась перед угрозой дефолта, в стране были проблемы с продовольственной безопасностью, энергосистема не получала реальных денег, накапливались долги, а цены неслись вверх.

Ключевым достижением Виктора Ющенко во главе правительства называют улучшения в финансовой сфере. Уже за год работы его Кабмина, несмотря на прекращение притока в государство средств МВФ, удалось избежать дефолта, реструктуризировать и сократить на 17% (на $2,1 млрд) объем внешнего государственного долга.

Ему удалось остановить падение ВВП, которое за 1992-1999 годы составляло 60%, и впервые в 2000 году показать его рост на 6%. Прекратился спад производства и начался его постепенный рост, сократилось количество бартерных операций и в бюджет начали поступать живые деньги,

Во время премьерства Ющенко началась реализация правительственной программы "Реформы ради благосостояния", направленной на макроэкономическую стабилизацию, что способствовало положительной динамике в экономике.

Леонид Кравчук, Виктор Ющенко и Леонид Кучма Фото: segodnya.ua

Во время нее удалось радикально изменить механизм расчетов и платежей в центральный и местные бюджеты, отказаться от бартера и кредитов, оздоровить ситуацию на энергорынке, существенно увеличить поступления в бюджет и на социальные программы.

Уже через год после его назначения в Украине была ликвидирована бюджетная задолженность по заработной плате, пенсиям и стипендиям.

Также Ющенко реформировал аграрный сектор: колхозную систему ликвидировали, а крестьяне получили паи земли. Это было сделано с целью создать основу для рыночной экономики в аграрно-промышленном комплексе и развития фермерства.

В августе 2000 года на встрече с представителями Британо-украинской торговой палаты с участием послов Великобритании, США, Германии, Ющенко рассказал об успехах "крупнейшей в Европе за последние 100 лет аграрной реформы". По его словам, весной 2000-го впервые за последние годы посевная кампания на 100% состоялась на классических рыночных принципах "Украинской правдой" рассказывал, что

"6,4 млн. украинцев получили в среднем по 4,1 гектара земли каждый. При этом одним из главных недостатков реформирования он назвал медленное юридическое оформление земли. По его словам, сейчас выдано только 400 тысяч актов на право собственности на землю. Если так приватизация будет проводиться и в дальнейшем, то на это необходимо 6 лет, а такой срок опасен для самой реформы, — отмечал он.

Тогда же премьер вел переговоры с Европейским банком реконструкции и развития о выделении очередной кредитной линии для поддержки малого и среднего бизнеса в сумме $120 млн. Половину этой суммы планировали направить на приобретение реформированными хозяйствами сельскохозяйственной техники.

В 2005 году Ющенко получил награду королевы Елизаветы II Фото: Facebook

В 2000 году Украина привлекла рекордный объем прямых иностранных инвестиций на сумму $750 млн.

Несмотря на все успехи, процесс был непростым, и Ющенко не удалось его полностью завершить, будучи на посту главы правительства. Позже он сам отмечал отсутствие полноценных рыночных механизмов в аграрном секторе.

Когда ситуация в экономике немного стабилизировалась, правительство Ющенко решило бороться с незаконной приватизацией и ввести равные правила для игроков финансового рынка, а также обрезало льготы более чем двумстам фирмам, что вызвало гнев олигархов, это стало началом его конца как главы Кабмина.

Отставка Кабмина Ющенко

Кабинет министров Виктора Ющенко отправили в отставку 26 апреля 2001 года, когда подконтрольное президенту Леониду Кучме парламентское большинство отправило его в отставку, мотивируя это невыполнением программы реформ и обострением социально-экономических проблем, хотя реальной причиной стали политические разногласия и противостояние с президентской администрацией, что сделало Ющенко популярным политиком и подготовило почву для его победы на президентских выборах 2004 года во время Оранжевой революции.

С отставкой Ющенко его реформы во многом продолжил новый премьер-министр Анатолий Кинах. Правда, по мнению экспертов, ему не удалось сохранить рост динамики, заданный предшественниками.

Где Ющенко сейчас и чем занимается

Из большой политики Виктор Ющенко ушел в 2010 году, проиграв на президентских выборах Виктору Януковичу. Он сосредоточился на общественной и культурной деятельности и сейчас занимается четырьмя музеями.

"Один из них называется "Код нации", там я хочу показать, кто такие украинцы и что они дали этому большому миру. Еще один — дом Тараса Шевченко, пять чертежей и два эскиза которого он создал за 8 месяцев до своей смерти", — рассказывал Ющенко.

Когда началось полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину, экс-премьер и экс-президент Украины никуда не выезжал. Он живет в селе Новые Безрадичи под Киевом. На территории имения у него есть пасека, сад, ферма, мини-музей украинской культуры, мастерская и пруд.