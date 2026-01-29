Где сейчас самый младший сын Виктора Ющенко и как он выглядит (фото)

Ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский сообщил о встрече с третьим президентом Украины Виктором Ющенко, его женой Екатериной Ющенко и младшим сыном Тарасом Ющенко.

В своей заметке он отметил, что стороны обсудили вызовы, роль молодого поколения и перспективы развития образования и культуры в Украине.

Также Поплавский сообщил о подготовке Виктора Ющенко к поездке в США и работе над проектом реконструкции университета культуры и общежитий при поддержке американских партнеров на сумму 5 млн долларов.

Поплавский встретился с третьим президентом Украины Виктором Ющенко, его женой Екатериной Ющенко и младшим сыном Тарасом Ющенко. Фото: Facebook

Отдельно он поблагодарил семью Ющенко за поддержку украинской молодежи и подчеркнул важность единства общества.

Поплавский встретился с третьим президентом Украины Виктором Ющенко, его женой Екатериной Ющенко и младшим сыном Тарасом Ющенко. Фото: Facebook Поплавский встретился с третьим президентом Украины Виктором Ющенко, его женой Екатериной Ющенко и младшим сыном Тарасом Ющенко. Фото: Facebook

Где сейчас Тарас Ющенко

21-летний Тарас Ющенко — самый молодой сын третьего президента Украины — уже несколько лет проживает в Соединенных Штатах Америки. В 2023 году в сети сообщали, что он учится на 2 курсе в Массачусетском технологическом институте — одном из самых престижных технических университетов мира. Он выбрал инженерное и научно-техническое направление, связанное с современными технологиями.

Відео дня

Образование и интересы

Виктор Ющенко ранее рассказывал, что его сын занимается сложными техническими проектами, в частности в сфере авиации и беспилотных технологий. Тарас Ющенко работает в учебных и исследовательских лабораториях университета, где студенты вовлечены в реальные инженерные разработки.

"Тарас Викторович занимается: ракета, самолет и третий проект — восстановление украинской Мрии, той, что в Гостомеле. Тяжеловато. Там каждую неделю пять экзаменов. Это первый университет в мире. И не только по политехнике. Каждый день звонит, грустит. Я проверяю, лег ли он спать", — отметил Виктор Ющенко.

Публичной жизни он почти не ведет, избегает медийности и редко появляется на публичных мероприятиях, отдавая предпочтение учебе и работе.

Дети Виктора Ющенко

Тарас родился в браке Виктора Ющенко с американкой украинского происхождения Екатериной Чумаченко. У пары также есть две дочери — 26-летняя София и 25-летняя Кристина. От первого брака у Виктора Ющенко есть 45-летняя дочь Виталина и 40-летний сын Андрей.

Третий президент Украины Виктор Ющенко

Виктор Ющенко — третий президент Украины, занимавший эту должность в 2005-2010 годах. Он пришел к власти после Оранжевой революции, ставшей одним из ключевых моментов новейшей истории Украины и символом борьбы за демократический выбор и честные выборы.

До президентства Виктор Ющенко был главой Национального банка Украины, а также премьер-министром. Его считают одним из архитекторов финансовой стабилизации Украины в конце 1990-х годов и введения гривны как национальной валюты.

Третий президент Украины Виктор Ющенко Фото: из открытых источников

Во время президентской каденции Ющенко сделал акцент на европейском курсе Украины, развитии украинского языка, культуры и исторической памяти. По его инициативе Голодомор 1932-1933 годов был признан геноцидом украинского народа на государственном уровне, а также начата активная политика декоммунизации исторического пространства.

Одним из самых резонансных событий его президентства стало отравление во время избирательной кампании 2004 года, которое существенно повлияло на его здоровье и внешность и стало символом политической борьбы того времени.

Чем сейчас занимается Виктор Ющенко

После завершения политической карьеры Виктор Ющенко сосредоточился на общественной, культурной и просветительской деятельности. Сейчас он занимается несколькими музейными проектами, посвященными украинской истории и идентичности.

Среди личных увлечений 71-летнего Ющенко — пчеловодство и коллекционирование предметов старины. В течение почти 40 лет он собирает вышитые сорочки и рушники, сформировав частную коллекцию. Интерес к украинской культуре и национальному наследию стал важной частью его жизни после ухода из политики.

Бывший президент проживает в селе Новые Безрадичи под Киевом. На территории собственной усадьбы он создал музейно-культурное пространство: кроме жилого дома, там размещены сад, ферма, пасека, столярная мастерская, пруд и мини-музей украинской культуры.

В интервью ТСН Виктор Ющенко рассказывал, что сейчас выступает с публичными лекциями, участвует в дискуссиях и занимается развитием четырех музеев. Один из них — музейный комплекс "Код нации", который, по его словам, имеет целью показать, кем являются украинцы и какой вклад они сделали в мировую цивилизацию. Еще один проект связан с домом Тараса Шевченко, чертежи и эскизы которого поэт создал за несколько месяцев до смерти.

После начала полномасштабного вторжения России Виктор Ющенко вместе с семьей остался в Украине. В 2023 году он присоединился к созданию трезубца, которым заменили советский герб на монументе "Родина-мать" в Киеве. В своем музейном комплексе в Новых Безрадичах Ющенко помогал автору трезубца Алексею Пергаменщику работать над макетом будущей скульптуры.

Напомним, ранее Фокус писал:

Каким был путь премьер-министра Ющенко между главой НБУ и президентом Украины.

Виктор Ющенко рассказал, что Украина обладает третьей армией лучших программистов мира.

Кроме того, третий президент стал звездой TikTok из-за подзатыльника.