Наречений Лесі Нікітюк показав їхнього сина Оскара в повний зріст (фото)

Український військовослужбовець та майбутній чоловік Лесі Нікітюк Дмитро Бабчук поділився рідкісним фото їхнього маленького сина Оскара, а також відповів на цікаве запитання про первістка.

Дмитро 3 лютого поспілкувався з підписниками у своєму Instagram. Один з користувачів запитав морського піхотинця про його семимісячного сина.

Дмитро Бабчук показав, чого навчив сина

"Чи плануєш навчати сина стрільбі та військовій справі?" — написав користувач мережі.

Бабчук не лише іронічно відповів, а й показав рідкісне фото дитини. На знімку маленький Оскар повзав по підлозі та торкався стіни.

"Стрільба так, то є база. Поки ось військове вітання навчився віддавати", — написав наречений телеведучої.

Син Лесі Нікітюк Фото: Instagram

У червні 2025 року в зірки українського телебачення та вже кінематографу народився первісток, імʼя та обличчя якого вони з Дмитром довго приховувала. Навіть вагітність головної акторки фільму "Песики" до останнього була секретом. Лише після хрещення малюка восени стало відомо, що його назвали Оскаром.

Про свої нові стосунки Нікітюк почала натякати восени 2024 року. Потім стало відомо, що вона зустрічається з морським піхотинцем Дмитром Бабчуком. А на початку 2025 року пара заручилася, але поки не узаконювала стосунки.

