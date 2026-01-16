Леся Нікітюк показалася із 7-місячним сином Оскаром у Карпатах (фото)

Українська телеведуча та зірка фільму "Песики" Леся Нікітюк поділилася новими фото зі своїм сином Оскаром, який народився 15 червня 2025 року і якому напередодні виповнилося 7 місяців.

В Instagram знаменитість показала, як відпочиває в зимових Карпатах з рідними людьми. До неї також приєднався наречений Дмитро Бабчук.

Леся Нікітюк із сином

"Трошки фото", — лаконічно написала ведуча шоу "Хто зверху?".

Для прогулянки в горах Нікітюк обрала світлу шубу з екохутра, шапку та темні сонцезахисні окуляри. Тим часом маленький Оскар традиційно не показав свого обличчя, він був повернутий до зіркової мами.

Леся Нікітюк із сином Фото: Instagram @lesia_nikituk

Також Леся показала, як каталася засніженими горами з коханим на квадроциклах.

Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук Фото: Instagram @lesia_nikituk

Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук Фото: Instagram @lesia_nikituk

Зокрема, ведуча поділилася зворушливим фото — вишивкою своєї прабабусі Надії, яка померла у 1996 році. Нікітюк написала, що прабабуся точно була б щаслива побачити Оскара.

На знімку видно маленькі ручки сина української ведучої.

Син Лесі Нікітюк Фото: Instagram @lesia_nikituk

Леся Нікітюк: особисте життя

Про свої нові стосунки зірка екрану почала натякати восени 2024 року, але не розкривала персону обранця. Згодом стало відомо, що вона зустрічається з морським піхотинцем Дмитром Бабчуком.

На початку 2025 року пара заручилася. А в червні в них народився син, імʼя та обличчя якого Дмитро та Леся довго приховували. Лише після хрещення малюка восени стало відомо, що його назвали Оскаром.

