Леся Нікітюк показалася із 7-місячним сином Оскаром у Карпатах (фото)
Українська телеведуча та зірка фільму "Песики" Леся Нікітюк поділилася новими фото зі своїм сином Оскаром, який народився 15 червня 2025 року і якому напередодні виповнилося 7 місяців.
В Instagram знаменитість показала, як відпочиває в зимових Карпатах з рідними людьми. До неї також приєднався наречений Дмитро Бабчук.
Леся Нікітюк із сином
"Трошки фото", — лаконічно написала ведуча шоу "Хто зверху?".
Для прогулянки в горах Нікітюк обрала світлу шубу з екохутра, шапку та темні сонцезахисні окуляри. Тим часом маленький Оскар традиційно не показав свого обличчя, він був повернутий до зіркової мами.
Також Леся показала, як каталася засніженими горами з коханим на квадроциклах.
Зокрема, ведуча поділилася зворушливим фото — вишивкою своєї прабабусі Надії, яка померла у 1996 році. Нікітюк написала, що прабабуся точно була б щаслива побачити Оскара.
На знімку видно маленькі ручки сина української ведучої.
Леся Нікітюк: особисте життя
Про свої нові стосунки зірка екрану почала натякати восени 2024 року, але не розкривала персону обранця. Згодом стало відомо, що вона зустрічається з морським піхотинцем Дмитром Бабчуком.
На початку 2025 року пара заручилася. А в червні в них народився син, імʼя та обличчя якого Дмитро та Леся довго приховували. Лише після хрещення малюка восени стало відомо, що його назвали Оскаром.
