Леся Никитюк показалась с 7-месячным сыном Оскаром в Карпатах (фото)

Украинская телеведущая и звезда фильма "Песики" Леся Никитюк поделилась новыми фото со своим сыном Оскаром, который родился 15 июня 2025 года и которому накануне исполнилось 7 месяцев.

В Instagram знаменитость показала, как отдыхает в зимних Карпатах с родными людьми. К ней также присоединился жених Дмитрий Бабчук.

Леся Никитюк с сыном

"Немножко фото", — лаконично написала ведущая шоу "Хто зверху?".

Для прогулки в горах Никитюк выбрала светлую шубу из экомеха, шапку и темные солнцезащитные очки. Тем временем маленький Оскар традиционно не показал своего лица, он был повернут к звездной маме.

Леся Никитюк с сыном Фото: Instagram @lesia_nikituk

Также Леся показала, как каталась по заснеженным горам с любимым на квадроциклах.

Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук Фото: Instagram @lesia_nikituk

Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук Фото: Instagram @lesia_nikituk

В частности, ведущая поделилась трогательным фото — вышивкой своей прабабушки Надежды, которая умерла в 1996 году. Никитюк написала, что прабабушка точно была бы счастлива увидеть Оскара.

Відео дня

На снимке видны маленькие ручки сына украинской ведущей.

Сын Леси Никитюк Фото: Instagram @lesia_nikituk

Леся Никитюк: личная жизнь

О своих новых отношениях звезда экрана начала намекать осенью 2024 года, но не раскрывала персону избранника. Впоследствии стало известно, что она встречается с морским пехотинцем Дмитрием Бабчуком.

В начале 2025 года пара обручилась. А в июне у них родился сын, имя и лицо которого Дмитрий и Леся долго скрывали. Лишь после крещения малыша осенью стало известно, что его назвали Оскаром.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Леся Никитюк поехала в заснеженные Карпаты в компании своего жениха, военного Дмитрия Бабчука.

Ведущая устроила себе предпраздничный отдых в Буковеле.

Кроме того, знаменитость показала, как подрос ее сын Оскар.