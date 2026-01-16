Леся Никитюк показалась с 7-месячным сыном Оскаром в Карпатах (фото)
Украинская телеведущая и звезда фильма "Песики" Леся Никитюк поделилась новыми фото со своим сыном Оскаром, который родился 15 июня 2025 года и которому накануне исполнилось 7 месяцев.
В Instagram знаменитость показала, как отдыхает в зимних Карпатах с родными людьми. К ней также присоединился жених Дмитрий Бабчук.
Леся Никитюк с сыном
"Немножко фото", — лаконично написала ведущая шоу "Хто зверху?".
Для прогулки в горах Никитюк выбрала светлую шубу из экомеха, шапку и темные солнцезащитные очки. Тем временем маленький Оскар традиционно не показал своего лица, он был повернут к звездной маме.
Также Леся показала, как каталась по заснеженным горам с любимым на квадроциклах.
В частности, ведущая поделилась трогательным фото — вышивкой своей прабабушки Надежды, которая умерла в 1996 году. Никитюк написала, что прабабушка точно была бы счастлива увидеть Оскара.
На снимке видны маленькие ручки сына украинской ведущей.
Леся Никитюк: личная жизнь
О своих новых отношениях звезда экрана начала намекать осенью 2024 года, но не раскрывала персону избранника. Впоследствии стало известно, что она встречается с морским пехотинцем Дмитрием Бабчуком.
В начале 2025 года пара обручилась. А в июне у них родился сын, имя и лицо которого Дмитрий и Леся долго скрывали. Лишь после крещения малыша осенью стало известно, что его назвали Оскаром.
