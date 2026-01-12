Леся Никитюк показала, как отдыхает с женихом в Буковеле (фото)

Украинская телеведущая Леся Никитюк поехала в заснеженные Карпаты в компании своего жениха, военного Дмитрия Бабчука. Они покатались на квадроциклах в горах.

Кадрами по-настоящему зимнего отдыха звезда экрана поделилась в Instagram. Леся и Дмитрий провели вместе время в начале 2026 года.

Леся Никитюк на отдыхе в Буковеле

Телеведущая сделала селфи с любимым на квадроцикле.

"Хороший мужик, спасибо, что покатал", — написала Никитюк.

Также знаменитость показала красоту заснеженных украинских Карпат в январе.

Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук Фото: Instagram lesia_nikituk

Карпаты зимой Фото: Instagram lesia_nikituk

Леся Никитюк в Буковеле Фото: Instagram lesia_nikituk

В частности, пара познакомилась с местной жительницей, муж которой сейчас на войне. Леся призналась, что была рада такому знакомству. Ирина с мужем собственноручно построили дом высоко на горе.

Леся Никитюк познакомилась с Ириной Фото: Instagram lesia_nikituk

Леся Никитюк: личная жизнь

О своих новых отношениях телеведущая начала намекать осенью 2024 года. Впоследствии Леся подтвердила, что встречается с военным Дмитрием Бабчуком. В начале 2025 года Никитюк получила от любимого предложение руки и сердца в горах. А в июне у пары родился сын, имя и лицо которого они долго скрывали. Только после крещения малыша осенью стало известно, что его назвали Оскаром.

