Леся Никитюк показала, как отдыхает с женихом в Буковеле (фото)
Украинская телеведущая Леся Никитюк поехала в заснеженные Карпаты в компании своего жениха, военного Дмитрия Бабчука. Они покатались на квадроциклах в горах.
Кадрами по-настоящему зимнего отдыха звезда экрана поделилась в Instagram. Леся и Дмитрий провели вместе время в начале 2026 года.
Леся Никитюк на отдыхе в Буковеле
Телеведущая сделала селфи с любимым на квадроцикле.
"Хороший мужик, спасибо, что покатал", — написала Никитюк.
Также знаменитость показала красоту заснеженных украинских Карпат в январе.
В частности, пара познакомилась с местной жительницей, муж которой сейчас на войне. Леся призналась, что была рада такому знакомству. Ирина с мужем собственноручно построили дом высоко на горе.
Леся Никитюк: личная жизнь
О своих новых отношениях телеведущая начала намекать осенью 2024 года. Впоследствии Леся подтвердила, что встречается с военным Дмитрием Бабчуком. В начале 2025 года Никитюк получила от любимого предложение руки и сердца в горах. А в июне у пары родился сын, имя и лицо которого они долго скрывали. Только после крещения малыша осенью стало известно, что его назвали Оскаром.
