Леся Нікітюк показала, як відпочиває з нареченим у Буковелі (фото)

Українська телеведуча Леся Нікітюк поїхала в засніжені Карпати в компанії свого нареченого, військового Дмитра Бабчука. Вони покаталися на квадроциклах у горах.

Кадрами по-справжньому зимового відпочинку зірка екрану поділилася в Instagram. Леся та Дмитро провели разом час на початку 2026 року.

Леся Нікітюк на відпочинку в Буковелі

Телеведуча зробила селфі з коханим на квадроциклі.

"Гарний мужик, дякую, що покатав", — написала Нікітюк.

Також знаменитість показала красу засніжених українських Карпат у січні.

Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук Фото: Instagram lesia_nikituk

Карпати взимку Фото: Instagram lesia_nikituk

Леся Нікітюк в Буковелі Фото: Instagram lesia_nikituk

Зокрема, пара познайомилася з місцевою мешканкою, чоловік якої нині на війні. Леся зізналася, що була рада такому знайомству. Ірина з чоловіком власноруч побудували будинок високо на горі.

Леся Нікітюк познайомилася з пані Іриною Фото: Instagram lesia_nikituk

Леся Нікітюк: особисте життя

Про свої нові стосунки телеведуча почала натякати восени 2024 року. Згодом Леся підтвердила, що зустрічається з військовим Дмитром Бабчуком. На початку 2025 року Нікітюк отримала від коханого пропозицію руки і серця в горах. А в червні в пари народився син, імʼя та обличчя якого вони довго приховували. Лише після хрещення малюка восени стало відомо, що його назвали Оскаром.

Відео дня

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Нікітюк показала, як підріс її піврічний син Оскар.