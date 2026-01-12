Леся Нікітюк показала, як відпочиває з нареченим у Буковелі (фото)
Українська телеведуча Леся Нікітюк поїхала в засніжені Карпати в компанії свого нареченого, військового Дмитра Бабчука. Вони покаталися на квадроциклах у горах.
Кадрами по-справжньому зимового відпочинку зірка екрану поділилася в Instagram. Леся та Дмитро провели разом час на початку 2026 року.
Леся Нікітюк на відпочинку в Буковелі
Телеведуча зробила селфі з коханим на квадроциклі.
"Гарний мужик, дякую, що покатав", — написала Нікітюк.
Також знаменитість показала красу засніжених українських Карпат у січні.
Зокрема, пара познайомилася з місцевою мешканкою, чоловік якої нині на війні. Леся зізналася, що була рада такому знайомству. Ірина з чоловіком власноруч побудували будинок високо на горі.
Леся Нікітюк: особисте життя
Про свої нові стосунки телеведуча почала натякати восени 2024 року. Згодом Леся підтвердила, що зустрічається з військовим Дмитром Бабчуком. На початку 2025 року Нікітюк отримала від коханого пропозицію руки і серця в горах. А в червні в пари народився син, імʼя та обличчя якого вони довго приховували. Лише після хрещення малюка восени стало відомо, що його назвали Оскаром.
