Жених Леси Никитюк показал их сына Оскара в полный рост (фото)

Украинский военнослужащий и будущий муж Леси Никитюк Дмитрий Бабчук поделился редким фото их маленького сына Оскара, а также ответил на интересный вопрос о первенце.

Дмитрий 3 февраля пообщался с подписчиками в своем Instagram. Один из пользователей спросил морского пехотинца о его семимесячном сыне.

Дмитрий Бабчук показал, чему научил сына

"Планируешь обучать сына стрельбе и военному делу?" — написал пользователь сети.

Бабчук не только иронично ответил, но и показал редкое фото ребенка. На снимке маленький Оскар ползал по полу и касался стены.

"Стрельба так, то есть база. Пока вот воинское приветствие научился отдавать", — написал жених телеведущей.

Сын Леси Никитюк Фото: Instagram

В июне 2025 года у звезды украинского телевидения и уже кинематографа родился первенец, имя и лицо которого они с Дмитрием долго скрывали. Даже беременность главной актрисы фильма "Песики" до последнего была секретом. Лишь после крещения малыша осенью стало известно, что его назвали Оскаром.

О своих новых отношениях Никитюк начала намекать осенью 2024 года. Затем стало известно, что она встречается с морским пехотинцем Дмитрием Бабчуком. А в начале 2025 года пара обручилась, но пока не узаконивала отношения.

