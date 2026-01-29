Леся Никитюк показала подросшего семимесячного сына Оскара (фото)
Украинская телеведущая и звезда фильма "Песики" показала, как ее семимесячный сын Оскар проводит время зимними вечерами. Компанию ему составил домашний любимец.
Звездная мама поделилась новым кадром в Instagram. Лицо Оскара традиционно было скрыто от публики.
Как выглядит сын Леси Никитюк
Малыш ползал по коврику с жирафом. Рядом возле него были игрушки и пес Рафик. Сын телеведущей был одет в зеленую шляпку и активно тянулся к чему-то.
Оскар заметно подрос, однако его лицо до сих пор остается за кадром. Леся решила пока не показывать его, хотя обещала впоследствии "познакомить" поклонников с первенцем.
Леся Никитюк стала мамой
В июне 2025 года у звезды экрана родился сын, имя и лицо которого она долго скрывала. Только после крещения мальчика осенью стало известно, что его назвали Оскаром.
О своих новых отношениях Леся начала намекать осенью 2024 года. Впоследствии стало известно, что Никитюк встречается с морским пехотинцем Дмитрием Бабчуком. В начале 2025 года пара обручилась в Карпатах.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Леся Никитюк показала, как выглядит ее быт во время отключения электроэнергии.
- Военнослужащий Дмитрий Бабчук впервые за долгое время показал совместное фото с любимой.
Кроме того, звезда фильма "Песики" Леся Никитюк поделилась новыми фото со своим сыном Оскаром из заснеженных Карпат.