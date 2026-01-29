Леся Никитюк показала подросшего семимесячного сына Оскара (фото)

Украинская телеведущая и звезда фильма "Песики" показала, как ее семимесячный сын Оскар проводит время зимними вечерами. Компанию ему составил домашний любимец.

Звездная мама поделилась новым кадром в Instagram. Лицо Оскара традиционно было скрыто от публики.

Как выглядит сын Леси Никитюк

Малыш ползал по коврику с жирафом. Рядом возле него были игрушки и пес Рафик. Сын телеведущей был одет в зеленую шляпку и активно тянулся к чему-то.

Оскар заметно подрос, однако его лицо до сих пор остается за кадром. Леся решила пока не показывать его, хотя обещала впоследствии "познакомить" поклонников с первенцем.

Сын Леси Никитюк Фото: Instagram @lesia_nikituk

Леся Никитюк стала мамой

В июне 2025 года у звезды экрана родился сын, имя и лицо которого она долго скрывала. Только после крещения мальчика осенью стало известно, что его назвали Оскаром.

О своих новых отношениях Леся начала намекать осенью 2024 года. Впоследствии стало известно, что Никитюк встречается с морским пехотинцем Дмитрием Бабчуком. В начале 2025 года пара обручилась в Карпатах.

Леся Никитюк с сыном Фото: Instagram

