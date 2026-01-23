Жених Леси Никитюк показал их совместное фото и мило пошутил

Жених телеведущей Леси Никитюк, военнослужащий Дмитрий Бабчук, впервые за долгое время показал совместное фото с любимой. Снимок он опубликовал в соцсетях, сопроводив его шутливыми комментариями.

Фото Дмитрий Бабчук разместил в Instagram в stories, упомянув в подписи и их маленького сына Оскара.

В публикации он в шутливой форме написал: "Съел все сырники, оставил один малому".

Также военнослужащий высказался о Лесе Никитюк, подчеркнув ее красоту словами: "Жена у меня настолько красивая, что аж отпуск продлили".

Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук Фото: Instagram

Личная жизнь Леси Никитюк личная жизнь Леси Никитюк

Звезда украинского телевидения после многих месяцев сокрытия беременности родила первенца в Киеве 15 июня. Лицо сына звездная мама скрывает. А отцом ребенка стал военный, морской пехотинец ВСУ Дмитрий Бабчук. Он сделал предложение любимой во время их отдыха в Карпатах в начале 2025 года.

Відео дня

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Леся Никитюк показалась с 7-месячным сыном Оскаром в Карпатах.

Ранее украинская телеведущая сообщала о проблемах со здоровьем. Звезда признавалась, что уже второй раз за последние несколько месяцев была вынуждена бороться с болезнью.

Кроме того, Татьяна Кушниренко поделилась информацией о косметологической процедуре, которую три месяца назад провела телеведущей Лесе Никитюк. По словам специалиста, речь идет об инъекционном препарате Ellansé на основе поликапролактона, который относится к коллагеновым стимуляторам.