"Подкосило": Леся Никитюк сообщила о проблемах со здоровьем

Украинская телеведущая Леся Никитюк сообщила о проблемах со здоровьем. Звезда призналась, что уже второй раз за последние несколько месяцев вынуждена бороться с болезнью.

О своем состоянии ведущая рассказала в Instagram-stories, отметив, что в последнее время ее организм ослаб. По словам Никитюк, за четыре месяца она болеет уже второй раз, а основным симптомом является слишком высокая температура. Телеведущая также сообщила, что проходила тесты на грипп, однако все результаты оказались отрицательными.

"Мамку что-то уже второй раз за четыре месяца подкосило. Делаю тесты, нет никакого гриппа...А температура до 39", — говорит ведущая.

Никитюк добавила, что в ближайшее время планирует обратиться к врачу и пройти полное обследование организма, чтобы выяснить причину недомогания и полностью восстановить здоровье.

"Звоню к врачу. Срочно чекап и терапия", — подытожила ведущая.

Леся Никитюк сообщила, что заболела Фото: Instagram

