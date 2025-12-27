"Підкосило": Леся Нікітюк повідомила про проблеми зі здоров'ям

Українська телеведуча Леся Нікітюк повідомила про проблеми зі здоров’ям. Зірка зізналася, що вже вдруге за останні кілька місяців змушена боротися з хворобою.

Про свій стан ведуча розповіла в Instagram-stories, зазначивши, що останнім часом її організм ослаб. За словами Нікітюк, за чотири місяці вона хворіє вже вдруге, а основним симптомом є надто висока температура. Телеведуча також повідомила, що проходила тести на грип, однак усі результати виявилися негативними.

"Мамку щось вже вдруге за чотири місяці підкосило. Роблю тести, немає жодного грипу…А температура до 39", — говорить ведуча.

Нікітюк додала, що найближчим часом планує звернутися до лікарки та пройти повне обстеження організму, аби з’ясувати причину нездужання і повністю відновити здоров’я.

"Телефоную до лікарки. Терміново чекап і терапія", — підсумувала ведуча.

Леся Нікітюк повідомила, що захворіла

