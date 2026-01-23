Наречений Лесі Нікітюк показав їхнє спільне фото та мило пожартував

Наречений телеведучої Лесі Нікітюк, військовослужбовець Дмитро Бабчук, уперше за тривалий час показав спільне фото з коханою. Знімок він опублікував у соцмережах, супроводивши його жартівливими коментарями.

Фото Дмитро Бабчук розмістив у Instagram в stories, згадавши в підписі і їхнього маленького сина Оскара.

У публікації він у жартівливій формі написав: "З'їв усі сирники, залишив один малому".

Також військовослужбовець висловився про Лесю Нікітюк, підкресливши її красу словами: "Дружина у мене настільки красива, що аж відпустку продовжили".

Леся Нікітюк і Дмитро Бабчук Фото: Instagram

Особисте життя Лесі Нікітюк

Зірка українського телебачення після багатьох місяців приховування вагітності народила первістка в Києві 15 червня. Обличчя сина зіркова мама приховує. А батьком дитини став військовий, морський піхотинець ЗСУ Дмитро Бабчук. Він освідчився коханій під час їхнього відпочинку в Карпатах на початку 2025 року.

Леся Нікітюк показалася із 7-місячним сином Оскаром у Карпатах.

Раніше українська телеведуча повідомляла про проблеми зі здоров’ям. Зірка зізнавалася, що вже вдруге за останні кілька місяців була змушена боротися з хворобою.

Крім того, Тетяна Кушніренко поділилася інформацією про косметологічну процедуру, яку три місяці тому провела телеведучій Лесі Нікітюк. За словами фахівчині, йдеться про ін’єкційний препарат Ellansé на основі полікапролактону, що належить до колагенових стимуляторів.