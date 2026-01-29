Леся Нікітюк показала підрослого семимісячного сина Оскара (фото)

Українська телеведуча та зірка фільму "Песики" показала, як її семимісячний син Оскар проводить час зимовими вечорами. Компанію йому склав домашній улюбленець.

Зіркова мама поділилася новим кадром в Instagram. Обличчя Оскара традиційно було приховане від публіки.

Як виглядає син Лесі Нікітюк

Малюк повзав по килимку з жирафом. Поруч біля нього були іграшки та пес Рафік. Син телеведучої був одягнений у зелений капелюшок та активно тягнувся до чогось.

Оскар помітно підріс, проте його обличчя досі залишається поза кадром. Леся вирішила поки не показувати його, хоча обіцяла згодом "познайомити" прихильників з первістком.

Син Лесі Нікітюк Фото: Instagram @lesia_nikituk

Леся Нікітюк стала мамою

У червні 2025 року в зірки екрану народився син, імʼя та обличчя якого вона довго приховувала. Лише після хрещення хлопчика восени стало відомо, що його назвали Оскаром.

Про свої нові стосунки Леся почала натякати восени 2024 року. Згодом стало відомо, що Нікітюк зустрічається з морським піхотинцем Дмитром Бабчуком. На початку 2025 року пара заручилася в Карпатах.

Леся Нікітюк із сином Фото: Instagram

