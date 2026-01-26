У шубі та шльопанцях біля генератора: Леся Нікітюк повеселила мережу "стильним образом" (фото)

Українська телеведуча Леся Нікітюк розсмішила підписників щирим і самоіронічним контентом. Цього разу зірка показала, як виглядає її побут під час нічного відключення електроенергії.

Леся Нікітюк давно відома тим, що не намагається здаватися ідеальною та з легкістю жартує над реальністю. Після кумедної демонстрації образів на нацвідбір на "Євробачення-2026" з маминого гардероба ведуча продовжила ділитися моментами без прикрас. Смішний допис вона опублікувала в Threads.

Уночі, під час чергового блекауту, Леся Нікітюк вийшла на вулицю до генератора в шубі, закутавшись у ковдру та взувши шльопанці зі шкарпетками, чим і повеселила мережу.

"Усе, генератор вимкнула — дали світло. Черга 2.2", — з гумором написала Нікітюк.

Леся Нікітюк розсмішила підписників Фото: Threads

Реакції людей

"Я так виходжу до котла вночі по будильнику кинути дров. Бережіть вуха, треба хустку в кишені мати";

"Навіть на домашньому модно виглядає";

"Я хотів вас вже блокувати, а ви ото така ніби нормальна";

"Лесю, щось заміжнє життя не пішло вам на користь. Дзвоніть Притулі і повертайтесь на "Хто зверху";

"Купили нову куртку на базарі і мама просить встати показати всім вдома:"

"Моє обличчя, коли мене будить дитина о 5 ранку, щоб повідомити що в неї знялась шкарпетка..";

"Шо шо... а в годину ночі побачити Нікітюк, в шльопках біля гєнича.... життя мене до такого не готовило....".

