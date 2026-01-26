В шубе и шлепанцах возле генератора: Леся Никитюк повеселила сеть "стильным образом" (фото)

Украинская телеведущая Леся Никитюк рассмешила подписчиков искренним и самоироничным контентом. На этот раз звезда показала, как выглядит ее быт во время ночного отключения электроэнергии.

Леся Никитюк давно известна тем, что не пытается казаться идеальной и с легкостью шутит над реальностью. После забавной демонстрации образов на нацотбор на"Евровидение-2026" из маминого гардероба ведущая продолжила делиться моментами без украшений. Смешное сообщение она опубликовала в Threads.

Ночью, во время очередного блэкаута, Леся Никитюк вышла на улицу к генератору в шубе, закутавшись в одеяло и надев шлепанцы с носками, чем и повеселила сеть.

"Все, генератор выключила — дали свет. Очередь 2.2", — с юмором написала Никитюк.

Леся Никитюк рассмешила подписчиков Фото: Threads

Реакции людей

"Я так выхожу к котлу ночью по будильнику бросить дров. Берегите уши, надо платок в кармане иметь";

"Даже на домашнем модно выглядит";

"Я хотел вас уже блокировать, а вы вот такая вроде нормальная";

"Леся, что-то замужняя жизнь не пошла вам на пользу. Звоните Притуле и возвращайтесь на "Кто сверху";

"Купили новую куртку на базаре и мама просит встать показать всем дома:"

"Мое лицо, когда меня будит ребенок в 5 утра, чтобы сообщить, что у него снялся носок...";

"Шо шо шо... а в час ночи увидеть Никитюк, в шлепках возле геніча.... жизнь меня к такому не готовила....".

