Леся Никитюк показала, как ее жених проводит время с сыном Оскаром (фото)

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделились редким семейным моментом, когда ее жених Дмитрий Бабчук проводит время с маленьким сыном Оскаром.

Кадр звезда фильма "Песики" опубликовала в Instagram 1 февраля.

Жених Леси Никитюк с сыном

Вероятно, Дмитрий нашел свободное время, чтобы приехать к любимой и их первенцу в Хмельницкий, ведь именно там в последнее время живет Леся с малышом. А ее жених, морской пехотинец, признавался, что из-за службы мало времени проводит с семьей.

На фото Дмитрий трогательно смотрел на своего сына, лицо которого родители до сих пор не показывают публике. Видны только ножки семимесячного Оскара.

Леся Никитюк никак не подписала семейную фотографию, а лишь оставила эмодзи в виде белого сердечка.

Дмитрий Бабчук с сыном Фото: Instagram lesia_nikituk

Леся Никитюк стала мамой

В июне 2025 года у телеведущей родился первенец, имя и лицо которого она долго скрывала. Даже беременность до последнего не была официально подтверждена. Лишь после крещения мальчика осенью стало известно, что его назвали Оскаром.

Відео дня

О своих новых отношениях Никитюк начала намекать осенью 2024 года. Затем стало известно, что она встречается с морским пехотинцем Дмитрием Бабчуком. А в начале 2025 года пара обручилась, но пока официально брак не заключала.

Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук Фото: special_my_profession

