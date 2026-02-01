Леся Никитюк показала, как ее жених проводит время с сыном Оскаром (фото)
Украинская телеведущая Леся Никитюк поделились редким семейным моментом, когда ее жених Дмитрий Бабчук проводит время с маленьким сыном Оскаром.
Кадр звезда фильма "Песики" опубликовала в Instagram 1 февраля.
Жених Леси Никитюк с сыном
Вероятно, Дмитрий нашел свободное время, чтобы приехать к любимой и их первенцу в Хмельницкий, ведь именно там в последнее время живет Леся с малышом. А ее жених, морской пехотинец, признавался, что из-за службы мало времени проводит с семьей.
На фото Дмитрий трогательно смотрел на своего сына, лицо которого родители до сих пор не показывают публике. Видны только ножки семимесячного Оскара.
Леся Никитюк никак не подписала семейную фотографию, а лишь оставила эмодзи в виде белого сердечка.
Леся Никитюк стала мамой
В июне 2025 года у телеведущей родился первенец, имя и лицо которого она долго скрывала. Даже беременность до последнего не была официально подтверждена. Лишь после крещения мальчика осенью стало известно, что его назвали Оскаром.
О своих новых отношениях Никитюк начала намекать осенью 2024 года. Затем стало известно, что она встречается с морским пехотинцем Дмитрием Бабчуком. А в начале 2025 года пара обручилась, но пока официально брак не заключала.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Леся Никитюк поделилась новыми фото со своим сыном Оскаром из заснеженных Карпат.
- Телеведущая показала, как выглядит ее быт во время отключения электроэнергии.
Кроме того, звезда украинского телевидения показала, как ее семимесячный сын проводит время зимними вечерами.