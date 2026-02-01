Леся Нікітюк показала, як її наречений проводить час із сином Оскаром (фото)

Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилися рідкісним сімейним моментом, коли її наречений Дмитро Бабчук проводить час з маленьким сином Оскаром.

Кадр зірка фільму "Песики" опублікувала в Instagram 1 лютого.

Наречений Лесі Нікітюк із сином

Ймовірно, Дмитро знайшов вільний час, аби приїхати до коханої та їхнього первістка до Хмельницького, адже саме там останнім часом живе Леся з малюком. А її наречений, морський піхотинець, зізнавався, що через службу мало часу проводить з родиною.

На фото Дмитро зворушливо дивився на свого сина, обличчя якого батьки досі не показують публіці. Видно тільки ніжки семимісячного Оскара.

Леся Нікітюк ніяк не підписала сімейну світлину, а лише залишила емодзі у вигляді білого сердечка.

Дмитро Бабчук із сином Фото: Instagram lesia_nikituk

Леся Нікітюк стала мамою

У червні 2025 року в телеведучої народився первісток, імʼя та обличчя якого вона довго приховувала. Навіть вагітність до останнього не була офіційно підтверджена. Лише після хрещення хлопчика восени стало відомо, що його назвали Оскаром.

Про свої нові стосунки Нікітюк почала натякати восени 2024 року. Потім стало відомо, що вона зустрічається з морським піхотинцем Дмитром Бабчуком. А на початку 2025 року пара заручилася, але поки офіційно шлюб не укладала.

Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук Фото: special_my_profession

