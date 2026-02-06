Известный актер-воин показал своего 4-месячного сына (фото)

Украинский актер и военнослужащий Владимир Ращук поделился трогательным семейным моментом. Он опубликовал новое фото с маленьким сыном, которому недавно исполнилось четыре месяца.

Артист обнародовал кадр в соцсетях по случаю очередной даты в жизни сына Яремы. На снимке он держит мальчика на руках, а вместе они с интересом смотрят в одном направлении. Актер отметил, что этот возраст является для него особенным, и признался в безграничной любви к сыну, назвав его своим самым большим счастьем.

"4 месяца. Мой невероятный мальчик, мое необыкновенное счастье, люблю до неба", — подписал фотографию актер.

Владимир Ращук с сыном Яремой Фото: Instagram

Отметим, для Виктории Билан и Владимира Ращука ребенок стал вторым. Актерская пара уже воспитывает дочь Екатерину, которая учится в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого.

Кто такой Владимир Ращук

Владимир Ращук является актером театра и кино, музыкантом и спортсменом. С началом полномасштабной войны он вступил в ряды Сил обороны Украины и сейчас служит офицером 3-го батальона "Свобода" в составе 4-й бригады наступления "Рубеж" Национальной гвардии Украины. Актер известен ролями в фильмах и сериалах "Пограничники", "Каховский объект", "Отступники", "Конотопская ведьма", "Позывной "Тамада"", "Мангровая роща" и "Друзья по контракту".

