Актор-воїн, який покохав іншу, воззʼєднався з колишньою дружиною (фото)

Український актор і військовий Володимир Ращук провів Великдень-2026 в компанії колишньої дружини Вікторії та їхнього маленького сина Яреми.

Артист, який нещодавно розповів про розлучення після 11 років шлюбу, несподівано показався з мамою свого первістка. Святковим кадром Володимир поділився в Instagram (volodymyr_rashchuk).

Володимир Ращук показався з ексдружиною

Родина відвідала разом церкву 12-го квітня. А для 6-місячного Яреми це був перший Великдень. Низку сімейних кадрів показала і сама Вікторія в Instagram.

"Перший Великдень Яремчика. У нього теж була своя корзинка, хоч і маленька, але така ж святкова, як і в дорослих. Він уперше святив пасочку, вперше проживав це світле свято разом з нами… Вперше був щедро омитий святою водичкою. І навіть зробив свій перший крок у нове — почали прикорм. Стільки "вперше" в одному дні… Такий вигляд має моє материнське щастя! Ще б донечку поряд, але у неї своє доросле життя. Люблю вас, мої дітки", — написала акторка.

Володимир Ращук з ексдружиною та сином Фото: Instagram

Володимир Ращук розлучився

Напередодні актор розповів, що їхні стосунки з Вікторією Білан-Ращук офіційно завершені. Пара була у шлюбі близько 11 років та раніше виховувала доньку акторки від попередніх стосунків. Восени 2025 року в подружжя народився син Ярема, який став для Володимира першою біологічною дитиною.

За словами артиста, стосунки з Вікторією почали погіршуватися саме під час вагітності, а він уже покохав іншу. Попри все, Ращук наголосив, що залишається в житті сина, якого вважає своїм головним пріоритетом.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Володимир Ращук опублікував нове фото з маленьким сином, якому тоді виповнилося чотири місяці.

Актор розповів про спілкування з батьком, який залишився в окупованому Донецьку та допомагає росіянам.

Крім того, журналістка Марічка Довбенко поскаржилася на те, що юристи співака Тараса Тополі погрожують їй через свіже інтервʼю з лідером гурту "Антитіла", у якому кілька разів порушувалася тема розлучення.