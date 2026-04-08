Журналістка заявила про погрози з боку Тараса Тополі: у команді співака відреагували

Журналістка Марічка Довбенко поскаржилася на те, що юристи співака Тараса Тополі погрожують їй через свіже інтервʼю з лідером гурту "Антитіла", у якому кілька разів порушувалася тема розлучення. У команді артиста наголошують, що саме інтервʼюерка порушила попередні домовленості.

Авторка проєкту "Очі в очі" заявила, що команда Тополі начебто намається заблокувати інтерв’ю на YouTube. Про це Довбенко розповіла в Instagram (marichka.dovbenko).

Юристи Тараса Тополі погрожують журналістці?

"Я отримала повідомлення від YouTube щодо подання скарги на це відео за порушення конфіденційності. Команда артиста також погрожує заблокувати мій канал, подати в суд та знищити мою програму і моє ім’я", — почала блогерка.

Довбенко каже, що погрози були висловлені в її бік в ультимативній формі, щоб змусити видалити низку частин з інтерв’ю чи повністю все відео.

"Як незалежна журналістка, я відмовилась це робити, оскільки усе, сказане гостем під час запису, було при здоровому глузді та добровільно. Усі погрози у мій бік зафіксовані. Якщо це не зупиниться, вони будуть вважатися перешкоджанням моїй журналістській діяльності та будуть опубліковані", — запевнила Довбенко.

Юристи Тараса Тополі погрожують журналістці

Реакція мережі

У коментарях до допису журналістки українці частково висловили підтримку Тарасу Тополі, наголосивши, що гість інтервʼю має право редагувати свої ж слова:

"Шановна, не може гість зненацька без гострої необхідності вимагати прибрати вже готовий матеріал, якщо він дав згоду. Якщо збирається до суду, то має на це всі підстави, чи це не так?! Немає жодної конкретики з Вашого боку, лише "мені погрожують судом, блокуванням каналу, і знову погрожують". І це все… Якщо вийшли в публічний простір, майте позицію аргументовано пояснити все, що могло обурити людину, яка дала згоду на інтервʼю з Вами".

"Особисто я проти будь-яких затверджень з будь-ким: фінальна версія відео, фото, текст тощо. Проте іноді людина може розповісти більше, ніж їй дозволяють підписані раніше документи. І якщо людині за сказане може грозити судовий позов або ще якісь інші наслідки — не бачу проблеми видалити на прохання. Зараз слухаю інтервʼю і стосовно розлучення Тарас неодноразово повторив, що не хоче говорити на цю тему, бо не може, але далі було питання за питанням замість зміни теми, наприклад. Якщо проблема у цьому фрагменті — то є питання до вас теж", — написав музичний оглядач Роман Бутурлакін.

"Хотіла робити розбір. Подивилась. Він там на половину питань відповідь не дав. Якщо ще 10 фрагментів вирізати, нічого взагалі не залишиться".

Позиція Тараса Тополі

Зазначимо, що в інтервʼю артист справді уникав відповідей на низку запитань щодо розлучення та казав, що між з ними з Оленою є домовленість про "мовчання" щодо конкретних тем.

Фокус звернувся за коментарем до команди співака. Там нам пояснили, що ситуація детально розписана в заяві адвоката Ярослава Куца у Facebook.

"Довбенко, удаваний тиск та хайп. Як друг, юрист і адвокат Тараса Тополі, а також той, лише завдяки кому, власне, й сталося єдине за останніх декілька місяців інтервʼю Тараса — Довбенко, мушу прояснити" — почав юрист.

За словами Ярослава, кілька місяців тому його вже колишній товариш звернувся з проханням допомогти організувати його дівчині інтервʼю з Тарасом Тополею, адже команда артиста постійно відмовляла.

"Бо Тарас місяцями категорично відмовлявся йти на подібні інтервʼю, колупатися в деталях сімейного життя, розлучення, коментувати будь-що повʼязане з цим. В силу особистих переконань і взаємних домовленостей з ексдружиною, скріплених договором", — пояснив друг артиста.

Втім, Куц таки зміг переконати лідера "Антитіл" піти на розмову до Довбенко за умови, що там тема особистого життя взагалі порушуватися не буде.

"Мені пообіцяли, що все буде витримано, а фінальна версія інтервʼю буде повністю узгоджена зі мною і пресслужбою гурту Антитіла", — пише адвокат.

Наприкінці лютого була узгоджена зустріч для запису інтервʼю.

"Проте, вже під час запису розмови Довбенко неодноразово ставила Тарасу провокативні запитання про шлюб, розлучення і "скандал" з ексдружиною", — розповідає Куц.

Після інтервʼю піарниця Тараса Тополі підходила до журналістки та наголошувала, що домовленості були порушені, на що команді пообіцяли перед публікацією узгодити фінальний варіант відео. Втім, у ньому таки залишилися фрагменти про розлучення і не тільки.

"Звісно, я одразу звернувся і до Довбенко і до свого колишнього товариша з текстовою та усною претензією про непорядність, непрофесіоналізм та порушення авторських прав при публікації запису розмови із Тарасом Тополею без його згоди. А також з вимогою негайно видалити інтервʼю. У відповідь я почув, що я "тисну", "погрожую", "погрожую журналісту і т.д.", — розповідає адвокат Тараса Тополі.

За словами Ярослава Куца, далі — суд, страйки YouTube-каналу, блокування ресуру, на якому "здійснено порушення авторських прав Тараса Тополі та допущено повне невігластво і неповагу до особистого життя Тараса і його ексдружини".

