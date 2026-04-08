Журналистка заявила об угрозах со стороны Тараса Тополи: в команде певца отреагировали

Журналистка Маричка Довбенко пожаловалась на то, что юристы певца Тараса Тополи угрожают ей из-за свежего интервью с лидером группы "Антитела", в котором несколько раз поднималась тема развода. В команде артиста отмечают, что именно интервьюер нарушила предварительные договоренности.

Автор проекта "Глаза в глаза" заявила, что команда Тополя якобы пытается заблокировать интервью на YouTube. Об этом Довбенко рассказала в Instagram (marichka.dovbenko).

Юристы Тараса Тополи угрожают журналистке?

"Я получила сообщение от YouTube о подаче жалобы на это видео за нарушение конфиденциальности. Команда артиста также угрожает заблокировать мой канал, подать в суд и уничтожить мою программу и мое имя", — начала блогерша.

Довбенко говорит, что угрозы были высказаны в ее сторону в ультимативной форме, чтобы заставить удалить ряд частей из интервью или полностью все видео.

"Как независимая журналистка, я отказалась это делать, поскольку все, сказанное гостем во время записи, было в здравом уме и добровольно. Все угрозы в мою сторону зафиксированы. Если это не остановится, они будут считаться препятствованием моей журналистской деятельности и будут опубликованы", — заверила Довбенко.

Реакция сети

В комментариях к посту журналистки украинцы частично выразили поддержку Тарасу Тополе, отметив, что гость интервью имеет право редактировать свои же слова:

"Уважаемая, не может гость неожиданно без острой необходимости требовать убрать уже готовый материал, если он дал согласие. Если собирается в суд, то имеет на это все основания, не так ли?! Нет никакой конкретики с Вашей стороны, только "мне угрожают судом, блокировкой канала, и снова угрожают". И это все... Если вышли в публичное пространство, имейте позицию аргументированно объяснить все, что могло возмутить человека, который дал согласие на интервью с Вами".

"Лично я против любых утверждений с кем-либо: финальная версия видео, фото, текст и так далее. Однако иногда человек может рассказать больше, чем ему позволяют подписанные ранее документы. И если человеку за сказанное может грозить судебный иск или еще какие-то другие последствия — не вижу проблемы удалить по просьбе. Сейчас слушаю интервью и по поводу развода Тарас неоднократно повторил, что не хочет говорить на эту тему, потому что не может, но дальше был вопрос за вопросом вместо смены темы, например. Если проблема в этом фрагменте — то есть вопросы к вам тоже", — написал музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин.

"Хотела делать разбор. Посмотрела. Он там на половину вопросов ответ не дал. Если еще 10 фрагментов вырезать, ничего вообще не останется".

Позиция Тараса Тополи

Отметим, что в интервью артист действительно избегал ответов на ряд вопросов о разводе и говорил, что между ними с Еленой есть договоренность о "молчании" по конкретным темам.

Фокус обратился за комментарием к команде певца. Там нам объяснили, что ситуация подробно расписана в заявлении адвоката Ярослава Куца в Facebook.

"Довбенко, мнимое давление и хайп. Как друг, юрист и адвокат Тараса Тополи, а также тот, только благодаря кому, собственно, и произошло единственное за последние несколько месяцев интервью Тараса — Довбенко, должен прояснить", — начал юрист.

По словам Ярослава, несколько месяцев назад его уже бывший товарищ обратился с просьбой помочь организовать его девушке интервью с Тарасом Тополей, ведь команда артиста постоянно отказывала.

"Потому что Тарас месяцами категорически отказывался идти на подобные интервью, ковыряться в деталях семейной жизни, развода, комментировать что-либо связанное с этим. В силу личных убеждений и взаимных договоренностей с экс-супругой, скрепленных договором", — пояснил друг артиста.

Впрочем, Куц таки смог убедить лидера "Антител" пойти на разговор к Довбенко при условии, что там тема личной жизни вообще подниматься не будет.

"Мне пообещали, что все будет выдержано, а финальная версия интервью будет полностью согласована со мной и пресс-службой группы Антитела", — пишет адвокат.

В конце февраля была согласована встреча для записи интервью.

"Тем не менее, уже во время записи разговора Довбенко неоднократно задавала Тарасу провокационные вопросы о браке, разводе и "скандале" с экс-супругой", — рассказывает Куц.

После интервью пиарщица Тараса Тополи подходила к журналистке и подчеркивала, что договоренности были нарушены, на что команде пообещали перед публикацией согласовать финальный вариант видео. Впрочем, в нем таки остались фрагменты о разводе и не только.

"Конечно, я сразу обратился и к Довбенко и к своему бывшему товарищу с текстовой и устной претензией о непорядочности, непрофессионализме и нарушении авторских прав при публикации записи разговора с Тарасом Тополей без его согласия. А также с требованием немедленно удалить интервью. В ответ я услышал, что я "давлю", "угрожаю", "угрожаю журналисту и т.д.", — рассказывает адвокат Тараса Тополи.

По словам Ярослава Куца, дальше — суд, забастовки YouTube-канала, блокировка ресурса, на котором "совершено нарушение авторских прав Тараса Тополи и допущено полное невежество и неуважение к личной жизни Тараса и его экс-супруги".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Елена Тополя прокомментировала скандал со "сливом" ее видео деликатного характера.

По словам Тараса Тополи, совместное заявление о разводе в Instagram они действительно планировали опубликовать вместе с женой, но этого не произошло, поскольку бывшая заблокировала его.

Кроме того, певица раскрыла, как родители узнали о ее разводе с фронтменом группы "Антитела".