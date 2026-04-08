Журналистка заявила об угрозах со стороны Тараса Тополи: в команде певца отреагировали
Журналистка Маричка Довбенко пожаловалась на то, что юристы певца Тараса Тополи угрожают ей из-за свежего интервью с лидером группы "Антитела", в котором несколько раз поднималась тема развода. В команде артиста отмечают, что именно интервьюер нарушила предварительные договоренности.
Автор проекта "Глаза в глаза" заявила, что команда Тополя якобы пытается заблокировать интервью на YouTube. Об этом Довбенко рассказала в Instagram (marichka.dovbenko).
Юристы Тараса Тополи угрожают журналистке?
"Я получила сообщение от YouTube о подаче жалобы на это видео за нарушение конфиденциальности. Команда артиста также угрожает заблокировать мой канал, подать в суд и уничтожить мою программу и мое имя", — начала блогерша.
Довбенко говорит, что угрозы были высказаны в ее сторону в ультимативной форме, чтобы заставить удалить ряд частей из интервью или полностью все видео.
"Как независимая журналистка, я отказалась это делать, поскольку все, сказанное гостем во время записи, было в здравом уме и добровольно. Все угрозы в мою сторону зафиксированы. Если это не остановится, они будут считаться препятствованием моей журналистской деятельности и будут опубликованы", — заверила Довбенко.
Реакция сети
В комментариях к посту журналистки украинцы частично выразили поддержку Тарасу Тополе, отметив, что гость интервью имеет право редактировать свои же слова:
- "Уважаемая, не может гость неожиданно без острой необходимости требовать убрать уже готовый материал, если он дал согласие. Если собирается в суд, то имеет на это все основания, не так ли?! Нет никакой конкретики с Вашей стороны, только "мне угрожают судом, блокировкой канала, и снова угрожают". И это все... Если вышли в публичное пространство, имейте позицию аргументированно объяснить все, что могло возмутить человека, который дал согласие на интервью с Вами".
- "Лично я против любых утверждений с кем-либо: финальная версия видео, фото, текст и так далее. Однако иногда человек может рассказать больше, чем ему позволяют подписанные ранее документы. И если человеку за сказанное может грозить судебный иск или еще какие-то другие последствия — не вижу проблемы удалить по просьбе. Сейчас слушаю интервью и по поводу развода Тарас неоднократно повторил, что не хочет говорить на эту тему, потому что не может, но дальше был вопрос за вопросом вместо смены темы, например. Если проблема в этом фрагменте — то есть вопросы к вам тоже", — написал музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин.
- "Хотела делать разбор. Посмотрела. Он там на половину вопросов ответ не дал. Если еще 10 фрагментов вырезать, ничего вообще не останется".
Позиция Тараса Тополи
Отметим, что в интервью артист действительно избегал ответов на ряд вопросов о разводе и говорил, что между ними с Еленой есть договоренность о "молчании" по конкретным темам.
Фокус обратился за комментарием к команде певца. Там нам объяснили, что ситуация подробно расписана в заявлении адвоката Ярослава Куца в Facebook.
"Довбенко, мнимое давление и хайп. Как друг, юрист и адвокат Тараса Тополи, а также тот, только благодаря кому, собственно, и произошло единственное за последние несколько месяцев интервью Тараса — Довбенко, должен прояснить", — начал юрист.
По словам Ярослава, несколько месяцев назад его уже бывший товарищ обратился с просьбой помочь организовать его девушке интервью с Тарасом Тополей, ведь команда артиста постоянно отказывала.
"Потому что Тарас месяцами категорически отказывался идти на подобные интервью, ковыряться в деталях семейной жизни, развода, комментировать что-либо связанное с этим. В силу личных убеждений и взаимных договоренностей с экс-супругой, скрепленных договором", — пояснил друг артиста.
Впрочем, Куц таки смог убедить лидера "Антител" пойти на разговор к Довбенко при условии, что там тема личной жизни вообще подниматься не будет.
"Мне пообещали, что все будет выдержано, а финальная версия интервью будет полностью согласована со мной и пресс-службой группы Антитела", — пишет адвокат.
В конце февраля была согласована встреча для записи интервью.
"Тем не менее, уже во время записи разговора Довбенко неоднократно задавала Тарасу провокационные вопросы о браке, разводе и "скандале" с экс-супругой", — рассказывает Куц.
После интервью пиарщица Тараса Тополи подходила к журналистке и подчеркивала, что договоренности были нарушены, на что команде пообещали перед публикацией согласовать финальный вариант видео. Впрочем, в нем таки остались фрагменты о разводе и не только.
"Конечно, я сразу обратился и к Довбенко и к своему бывшему товарищу с текстовой и устной претензией о непорядочности, непрофессионализме и нарушении авторских прав при публикации записи разговора с Тарасом Тополей без его согласия. А также с требованием немедленно удалить интервью. В ответ я услышал, что я "давлю", "угрожаю", "угрожаю журналисту и т.д.", — рассказывает адвокат Тараса Тополи.
По словам Ярослава Куца, дальше — суд, забастовки YouTube-канала, блокировка ресурса, на котором "совершено нарушение авторских прав Тараса Тополи и допущено полное невежество и неуважение к личной жизни Тараса и его экс-супруги".
