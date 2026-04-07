Тарас Тополя рассказал о неприятном поступке Елены после развода: "Это несерьезно"

Украинский певец и фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя высказался о причинах развода с Еленой Тополей после 12 лет брака, что шокировало их фанатов в конце прошлого года.

Артист и многодетный отец пришел на интервью к Маричке Довбенко. Во время разговора ведущая проекта вспомнила, что буквально за несколько месяцев до новости о разрыве Елена Тополя публично говорила о сильных чувствах к любимому и подчеркивала, что не видит рядом с собой другого.

На это артист отреагировал довольно сдержанно: "Это ее право говорить. Она много чего говорила".

Тарас Тополя о причинах развода с Еленой

Фронтмен "Антител" также сказал, могла ли большая война повлиять на кардинальные изменения в личной жизни.

"Ну, война повлияла на всю жизнь, и мою, и Елены, и миллионов украинцев. Мы же не в вакууме живем", — отметил Тарас.

В частности, певец отметил, что не чувствует вины из-за развода, ведь это было совместное решение и сейчас он полноценно выполняет свою роль отца.

"Я живу свою жизнь, у меня много планов, я в прекрасных отношениях с детками. Меня совесть не мучает относительно того, как у нас произошел развод и, как я выполняю свои функции как отец", — заявил артист.

Интересно, что на прямой вопрос, остались ли у него чувства к Елене, Тарас отвечать не стал.

Тарас и Елена Тополи

В частности, детали по финансовым вопросам Тарас также отказался раскрывать из-за договора.

"Не могу рассказывать, на ком лежит материальная часть, потому что у нас есть договоренность и договор. Что и как мы с ней говорили, на каком этапе мы сейчас — не буду комментировать. Я дал слово, что бы там не происходило", — подчеркнул музыкант.

Тарас и Елена Тополи с детьми

Елена заблокировала Тараса

По словам певца, совместное заявление о разводе в Instagram они действительно планировали опубликовать вместе с женой, но этого не произошло, поскольку певица заблокировала его.

"Я не отписывался от нее. Если кто-то кого-то блокирует, то автоматически удаляется подписка. Считаю, это что-то несерьезно", — вспомнил музыкант.

Также, по словам Тараса, после скандала со "сливом" видео Елены деликатного характера он поддержал ее публично, но лично на связь не выходил.

