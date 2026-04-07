Тарас Тополя розповів про неприємний вчинок Олени після розлучення: "Це несерйозно"

Український співак та фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя висловився про причини розлучення з Оленою Тополею після 12 років шлюбу, що шокувало їхніх фанатів наприкінці минулого року.

Артист та багатодітний батько прийшов на інтервʼю до Марічки Довбенко. Під час розмови ведуча проєкту пригадала, що буквально за кілька місяців до новини про розрив Олена Тополя публічно говорила про сильні почуття до коханого і наголошувала, що не бачить поруч із собою іншого.

На це артист відреагував доволі стримано: "Це її право казати. Вона багато чого казала".

Тарас Тополя про причини розлучення з Оленою

Фронтмен "Антитіл" також сказав, чи могла велика війна вплинути на кардинальні зміни в особистому житті.

"Ну, війна вплинула на все життя, і моє, і Олени, і мільйонів українців. Ми ж не в вакуумі живемо", — зазначив Тарас.

Зокрема, співак наголосив, що не відчуває провини через розлучення, адже це було спільне рішення і наразі він повноцінно виконує свою роль батька.

Відео дня

"Я живу своє життя, у мене багато планів, я в прекрасних стосунках з дітками. Мене совість не мучить стосовно того, як у нас відбулося розлучення і, як я виконую свої функції як батько", — заявив артист.

Цікаво, що на пряме запитання, чи залишилися в нього почуття до Олени, Тарас відповідати не став.

Тарас та Олена Тополі

Зокрема, деталі щодо фінансових питань Тарас також відмовився розкривати через договір.

"Не можу розповідати, на кому лежить матеріальна частина, бо у нас є домовленість і договір. Що і як ми з нею говорили, на якому етапі ми зараз — не буду коментувати. Я дав слово, що б там не відбувалося", — наголосив музикант.

Тарас та Олена Тополі з дітьми

Олена заблокувала Тараса

За словами співака, спільну заяву про розлучення в Instagram вони справді планували опублікувати разом з дружиною, але цього не сталося, оскільки співачка заблокувала його.

"Я не відписувався від неї. Якщо хтось когось блокує, то автоматично видаляється підписка. Я вважаю, це несерйозно", — пригадав музикант.

Також, за словами Тараса, після скандалу зі "злиттям" відео Олени делікатного характеру він підтримав її публічно, але особисто на звʼязок не виходив.

