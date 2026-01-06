Олена Тополя розкрила реакцію батьків на її розлучення після 12 років шлюбу

Українська співачка Олена Тополя розкрила, як батьки дізналися про її розлучення з лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополею, з яким вони прожили у шлюбі 12 років та виховують трьох спільних дітей.

В інтерв'ю Люкс ФМ артистка розповіла, що сказала батькам про рішення розлучитися ще до того, як Олена та Тарас випустили публічну заяву про це. Євген Фешак запитав, чи вмовляли сім'ї співаків передумати.

Реакція батьків на розлучення

"Я не знаю, як батьки Тараса, але мої батьки думали: "Та помиритесь, все буде добре". Я не знаю, я нічого не загадую, нічого не планую. Зараз так, ми вирішили це вдвох, і зараз такий вибір", — сказала Олена.

На припущення Фешака про те, що фінальне рішення про розрив могло належати не їй, а Тарасу, співачка наголосила, що вони дійшли до цього разом.

"Це рішення двох", — сказала зірка сцени.

Тарас та Олена Тополі з дітьми Фото: instagram.com/tarastopolia/

Розлучення Тараса та Олени Тополі

1 грудня зіркова родина Тополь раптово оголосили про розлучення після 12 років шлюбу. Пара, яка виховує трьох дітей, наголосила, що рішення вони ухвалили спільно. Тарас та Олена зазначили, що залишаться партнерами у вихованні двох синів та однієї доньки і ставляться з повагою одне до одного.

Питання майна і фінансів начебто були врегульовані заздалегідь. Ініціатором розлучення, судячи із судових реєстрів, став саме фронтмен "Антитіл".

Тарас та Олена Тополі Фото: Instagram alyoshasinger

Крім того, Олена Тополя розповіла, як сприймають цю новину троє їхніх дітей.