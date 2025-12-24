Олена Тополя заговорила про стосунки з Тарасом після розлучення: "Щось приховуємо"

Українська співачка Олена Тополя розповіла про стосунки з лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополею після розлучення. Вона заговорила, чи можливе між ними примирення.

Артистка дала інтерв'ю Марічці Падалко. На запитання, чи розлучена пара офіційно, Олена сказала: "Наче так".

"Стається так, як має статися. Зараз точно не шукаю ніяких відносин. Є певна увага, вже проявляється. Мені дивно від цього. Мені треба час", — каже співачка, яка наразі активно розвиває сольну карʼєру.

Примирення між Оленою та Тарасом?

Зірка не дала однозначної відповіді. Вона пояснила, що для неї штамп у паспорті не є визначальним, але у стосунках часто виникають складнощі через приховані емоції.

"У цьому світі так багато оман, моментів, можливо, у нашому вихованні, через які ми не завжди можемо говорити, як думаємо. Щось приховуємо, щоб не образити, не говоримо про свої якісь бажання", — каже співачка.

Олена додала, що також брак часу на розмови може вплинути на почуття.

"Коли немає часу на розмови, коли постійні поїздки, у тебе немає можливості сісти поруч з людиною і проговорити все. Якщо в той момент ти це не сказав, воно залишається непропрацьованим. І це все впливає на просто існування людей разом", — вважає артистка.

Тарас та Олена Тополі з дітьми Фото: Instagram

Як діти реагують на розлучення батьків

"Я не можу собі збрехати. Те, що я бачу, що відчуваю. Можу десь щось послухати, поради, думки. Коли я точно знаю, що ідентифікую, розумію, що правильно бачу і правильно відчуваю", — зазначила Олена.

За словами співачки, її сини більше переживають розрив батьків, адже вони старші.

"Я про це дізналася від дітей, що тато сказав. Звісно, вони переживають. Я би не хотіла, щоб вони переймали цей досвід у своє життя майбутнє", — каже Олена Тополя.

Тарас та Олена Тополі Фото: Instagram

За словами співачки, батько точно залишається в житті дітей. Вони навіть усі разом їдуть взимку в гори.

