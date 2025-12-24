Елена Тополя заговорила об отношениях с Тарасом после развода: "Что-то скрываем"

Украинская певица Елена Тополя рассказала об отношениях с лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей после развода. Она заговорила, возможно ли между ними примирение.

Артистка дала интервью Маричке Падалко. На вопрос, разведена ли пара официально, Елена сказала: "Вроде бы да".

"Происходит так, как должно произойти. Сейчас точно не ищу никаких отношений. Есть определенное внимание, уже проявляется. Мне странно от этого. Мне нужно время", — говорит певица, которая сейчас активно развивает сольную карьеру.

Примирение между Еленой и Тарасом?

Звезда не дала однозначного ответа. Она объяснила, что для нее штамп в паспорте не является определяющим, но в отношениях часто возникают сложности из-за скрытых эмоций.

"В этом мире так много заблуждений, моментов, возможно, в нашем воспитании, из-за которых мы не всегда можем говорить, как думаем. Что-то скрываем, чтобы не обидеть, не говорим о своих каких-то желаниях", — говорит певица.

Відео дня

Елена добавила, что также нехватка времени на разговоры может повлиять на чувства.

"Когда нет времени на разговоры, когда постоянные поездки, у тебя нет возможности сесть рядом с человеком и проговорить все. Если в тот момент ты это не сказал, оно остается непроработанным. И это все влияет на просто существование людей вместе", — считает артистка.

Тарас и Елена Тополи с детьми Фото: Instagram

Как дети реагируют на развод родителей

"Я не могу себе соврать. То, что я вижу, что чувствую. Могу где-то что-то послушать, советы, мнения. Когда я точно знаю, что идентифицирую, понимаю, что правильно вижу и правильно чувствую", — отметила Елена.

По словам певицы, ее сыновья больше переживают разрыв родителей, ведь они старше.

"Я об этом узнала от детей, что папа сказал. Конечно, они переживают. Я бы не хотела, чтобы они перенимали этот опыт в свою жизнь будущее", — говорит Елена Тополя.

Тарас и Елена Тополи Фото: Instagram

По словам певицы, отец точно остается в жизни детей. Они даже все вместе едут зимой в горы.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Елена Тополя, которая недавно объявила о разводе с Тарасом Тополей, рассказала, как воспринимают эту новость трое их детей.

Бывший бойфренд Елены Тополи, продюсер Вадим Лисица, отреагировал на новости о ее разводе.

Кроме того, фронтмен группы "Антитела" публично высказался после новости о разводе.