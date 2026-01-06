Елена Тополя раскрыла реакцию родителей на ее развод после 12 лет брака

Украинская певица Елена Тополя раскрыла, как родители узнали о ее разводе с лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей, с которым они прожили в браке 12 лет и воспитывают троих общих детей.

В интервью Люкс ФМ артистка рассказала, что сказала родителям о решении развестись еще до того, как Елена и Тарас выпустили публичное заявление об этом. Евгений Фешак спросил, уговаривали ли семьи певцов передумать.

Реакция родителей на развод

"Я не знаю, как родители Тараса, но мои родители думали: "Да помиритесь, все будет хорошо". Я не знаю, я ничего не загадываю, ничего не планирую. Сейчас так, мы решили это вдвоем, и сейчас такой выбор", — сказала Елена.

На предположение Фешака о том, что финальное решение о разрыве могло принадлежать не ей, а Тарасу, певица отметила, что они пришли к этому вместе.

"Это решение двоих", — сказала звезда сцены.

Развод Тараса и Елены Тополи

1 декабря звездная семья Тополь внезапно объявили о разводе после 12 лет брака. Пара, которая воспитывает троих детей, отметила, что решение они приняли совместно. Тарас и Елена отметили, что останутся партнерами в воспитании двух сыновей и одной дочери и относятся с уважением друг к другу.

Вопросы имущества и финансов вроде бы были урегулированы заранее. Инициатором развода, судя по судебным реестрам, стал именно фронтмен "Антител".

