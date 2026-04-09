"Я покохав": актор-воїн розійшовся з дружиною після народження сина (фото)
Український актор і військовий Володимир Ращук зізнався, що більше не перебуває у шлюбі з акторкою Вікторією Білан-Ращук та вже має нові стосунки. Пара, яка була разом близько 11 років, лише пів року тому стала батьками сина Яреми.
Зірка серіалу "Прикордонники" зʼявився на інтерв’ю для YouTube-каналу "КіноUA". Ба більше, актор зізнався, що його серце вже зайняте іншою історією.
Володимир Ращук розлучився з дружиною
"Я не люблю виносити особисте життя на загал, але так сталося, що приховати це в нашій професії неможливо. Люди харчуються плітками, коли не знають правди, то, певно, я маю сказати: так, ми не разом. Ми розійшлися. Я не знаю… Сталися певні переоцінки в житті: чи я став дорослішим, або став більше думати про себе, про те, чого насправді хочу… Я не знаю, чи це пов’язано з війною, чи взагалі. Так прийняли рішення розійтися, ми не разом, але в нас є син. І це найголовніше. Вважаю, що це як підсумок наших стосунків, найголовніший показник. А те, що люди розходяться, — так буває. Я хочу одного: щоб усі були щасливі — і Віка, і я. Ми на це заслуговуємо", — сказав Володимир.
За словами актора, саме під час вагітності почалися проблеми. Зірка "Каховського обʼєкту" також підтвердив, що його серце знову зайняте.
"Я покохав. Хтось розказує, що зрадник, а ви походіть у моїх чоботях, поживіть моє життя, а там будете засуджувати й розказувати, як кому жити", — наголосив Ращук.
Син — найголовніше
Актор додав, що син — його головний пріоритет. Він часто проводить час з Яремою, коли має можливість між службою і зйомками. Малюк став першою біологічною дитиною Володимира, адже раніше він виховував доньку Вікторії від попередніх стосунків. Дівчина навіть взяла прізвище та по батькові чоловіка мами.
"А стосунки — так склалося. Тут нічого не поробиш, це життя", — сказав актор.
Зокрема, воїн зізнався, що вони з Вікторією довго не могли стати батьками: "Довго не виходило. Це прям подарунок долі".
Цікаво, що сама Вікторія натякнула, що її версія може відрізнятися. Акторка зізналася, що довго мовчала, але тепер їй дали "зелене світло".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Володимир Ращук опублікував нове фото з маленьким сином, якому тоді виповнилося чотири місяці.
- У зірки серіалу "Прикордонники" восени народився син, якого назвали Яремою.
Крім того, актор розповів про спілкування з батьком, який залишився в окупованому Донецьку та допомагає росіянам.