"Я полюбил": актер-воин разошелся с женой после рождения сына (фото)

Украинский актер и военный Владимир Ращук признался, что больше не состоит в браке с актрисой Викторией Билан-Ращук и уже имеет новые отношения. Пара, которая была вместе около 11 лет, только полгода назад стала родителями сына Яремы.

Звезда сериала "Пограничники" появился на интервью для YouTube-канала "КиноUA". Более того, актер признался, что его сердце уже занято другой историей.

Владимир Ращук развелся с женой

"Я не люблю выносить личную жизнь на публику, но так случилось, что скрыть это в нашей профессии невозможно. Люди питаются сплетнями, когда не знают правды, то, вероятно, я должна сказать: да, мы не вместе. Мы разошлись. Я не знаю... Произошли определенные переоценки в жизни: или я стал взрослее, или стал больше думать о себе, о том, чего на самом деле хочу... Я не знаю, связано ли это с войной, или вообще. Так приняли решение разойтись, мы не вместе, но у нас есть сын. И это самое главное. Считаю, что это как итог наших отношений, самый главный показатель. А то, что люди расходятся, — так бывает. Я хочу одного: чтобы все были счастливы — и Вика, и я. Мы этого заслуживаем", — сказал Владимир.

По словам актера, именно во время беременности начались проблемы. Звезда "Каховского объекта" также подтвердил, что его сердце снова занято.

"Я полюбил. Кто-то рассказывает, что предатель, а вы походите в моих сапогах, поживите мою жизнь, а там будете осуждать и рассказывать, как кому жить", — подчеркнул Ращук.

Сын — самое главное

Актер добавил, что сын — его главный приоритет. Он часто проводит время с Яремой, когда имеет возможность между службой и съемками. Малыш стал первым биологическим ребенком Владимира, ведь раньше он воспитывал дочь Виктории от предыдущих отношений. Девушка даже взяла фамилию и отчество мужа мамы.

"А отношения — так сложилось. Тут ничего не поделаешь, это жизнь", — сказал актер.

В частности, воин признался, что они с Викторией долго не могли стать родителями: "Долго не получалось. Это прям подарок судьбы".

Виктория обещает рассказать свою правду

Интересно, что сама Виктория намекнула, что ее версия может отличаться. Актриса призналась, что долго молчала, но теперь ей дали "зеленый свет".

Владимир Ращук и Виктория Билан с сыном

У Владимира Ращука осенью родился сын

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Владимир Ращук опубликовал новое фото с маленьким сыном, которому тогда исполнилось четыре месяца.

У звезды сериала "Пограничники" осенью родился сын, которого назвали Яремой.

Кроме того, актер рассказал об общении с отцом, который остался в оккупированном Донецке и помогает россиянам.