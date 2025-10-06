Известный актер-воин во второй раз стал отцом: первое фото и имя ребенка

Украинский актер-военный Владимир Ращук во второй раз стал отцом. У звезды сериала "Пограничники" родился сын, которого назвали Яремой.

Новостью о пополнении звездный отец поделился в Instagram и уже рассекретил имя малыша. Жена актера Виктория Билан-Ращук родила мальчика 5 октября.

"05.10.2025. Ращук Ярема Владимирович. Виктория, спасибо за сына", — написал Ращук.

Актер-воин также показал первый кадр с новорожденным: на нем мальчик крепко держит маленькой рукой пальцы родителей.

Владимир Ращук во второй раз стал отцом Фото: Instagram

В начале большой войны актер стал на защиту Украины, продолжив время от времени сниматься в украинском кино.

Отметим, для Виктории Билан и Владимира Ращука ребенок стал вторым. Актерская пара уже воспитывает дочь Екатерину, которая учится в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого.

Владимир Ращук с женой Фото: Instagram

Кто такой Владимир Ращук

Актер театра и кино, музыкант, спортсмен, а с началом полномасштабной войны — военнослужащий. Сейчас Владимир является офицером 3-го батальона "Свобода" в составе 4-й бригады наступления "Рубеж" Национальной гвардии Украины.

Владимир Ращук снимался в таких кинопроектах как "Пограничники", "Каховский объект", "Отступники", "Конотопская ведьма", "Позывной "Тамада"", "Мангровая роща", "Друзья по контракту" и др.

