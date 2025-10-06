Відомий актор-воїн вдруге став батьком: перше фото та імʼя дитини

Український актор-військовий Володимир Ращук вдруге став батьком. У зірки серіалу "Прикордонники" народився син, якого назвали Яремою.

Новиною про поповнення зірковий батько поділився в Instagram та вже розсекретив ім'я малюка. Дружина актора Вікторія Білан-Ращук народила хлопчика 5 жовтня.

"05.10.2025. Ращук Ярема Володимирович. Вікторіє, дякую за сина", — написав Ращук.

Актор-воїн також показав перший кадр з новонародженим: на ньому хлопчик міцно тримає маленькою рукою пальці батьків.

Володимир Ращук вдруге став батьком Фото: Instagram

На початку великої війни актор став на захист України, продовживши час від часу зніматися в українському кіно.

Зазначимо, для Вікторії Білан та Володимира Ращука дитина стала другою. Акторська пара вже виховує доньку Катерину, яка навчається в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого.

Володимир Ращук з дружиною Фото: Instagram

Хто такий Володимир Ращук

Актор театру та кіно, музикант, спортсмен, а з початком повномасштабної війни — військовослужбовець. Наразі Володимир є офіцером 3-го батальйону "Свобода" у складі 4-ї бригади наступу "Рубіж" Національної гвардії України.

Володимир Ращук знімався в таких кінопроєктах як "Прикордонники", "Каховський обʼєкт", "Відступники", "Конотопська відьма", "Позивний "Тамада"", "Мангровий гай", "Друзі за контрактом" тощо.

