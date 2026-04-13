Актер-воин, который полюбил другую, воссоединился с бывшей женой (фото)

Украинский актер и военный Владимир Ращук провел Пасху-2026 в компании бывшей жены Виктории и их маленького сына Яремы.

Артист, который недавно рассказал о разводе после 11 лет брака, неожиданно показался с мамой своего первенца. Праздничным кадром Владимир поделился в Instagram (volodymyr_rashchuk).

Владимир Ращук показался с экс-супругой

Семья посетила вместе церковь 12-го апреля. А для 6-месячного Яремы это была первая Пасха. Ряд семейных кадров показала и сама Виктория в Instagram.

"Первая Пасха Яремчика. У него тоже была своя корзинка, хоть и маленькая, но такая же праздничная, как и у взрослых. Он впервые святил пасочку, впервые проживал этот светлый праздник вместе с нами... Впервые был щедро омыт святой водичкой. И даже сделал свой первый шаг в новое — начали прикорм. Столько "впервые" в одном дне... Так выглядит мое материнское счастье! Еще бы доченьку рядом, но у нее своя взрослая жизнь. Люблю вас, мои детки", — написала актриса.

Владимир Ращук с экс-супругой и сыном Фото: Instagram

Владимир Ращук развелся

Накануне актер рассказал, что их отношения с Викторией Билан-Ращук официально завершены. Пара была в браке около 11 лет и ранее воспитывала дочь актрисы от предыдущих отношений. Осенью 2025 года у супругов родился сын Ярема, который стал для Владимира первым биологическим ребенком.

По словам артиста, отношения с Викторией начали ухудшаться именно во время беременности, а он уже полюбил другую. Несмотря на все, Ращук отметил, что остается в жизни сына, которого считает своим главным приоритетом.

