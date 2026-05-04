Бывшая жена известного актера-воина публично "наехала" на него (фото)

Украинская актриса Виктория Билан жестко "прошлась" по бывшему мужу, актеру-воину Владимиру Ращуку, с которым недавно развелась.

Звезда "Пограничников" опубликовал в Instagram (volodymyr_rashchuk) свежие кадры, похваставшись своими спортивными достижениями в бодибилдинге.

На Ращука "наехала" бывшая жена

Владимир признался, что получил две золотые медали и одну бронзовую, свои победы посвятив маленькому сыну Яреме.

"Эту победы хочу посвятить своему сыну Яремчику, я люблю тебя", — написал актер-воин.

Впрочем, в комментариях к посту быстро появилась бывшая жена Ращука Виктория Билан и обвинила мужа во лжи и лицемерии.

"Какие высокопарные слова. Лучше бы ты внимание и заботу посвятил сыну или хотя бы одну бессонную ночь или купание. Ты хотя бы поинтересовался, что ребенок сейчас ест. Какое же лицемерие. Своей "маленькой" шм*ре посвящай, мой сын не нуждается в этой твоей лжи", — написала Виктория.

Фото: Instagram

Ращук разводится

Недавно Владимир публично рассказал, что их отношения с Викторией Билан-Ращук завершены. Пара была в браке около 11 лет и воспитывала дочь актрисы от предыдущих отношений. А осенью 2025 года у звезд родился сын Ярема, который стал для воина первым биологическим ребенком.

По словам Ращука, отношения с Викторией начали ухудшаться именно во время беременности, а он уже даже полюбил другую. Несмотря на все, мужчина говорит, что остается в жизни сына, посвящая ему свободное время.

Фото: Instagram

