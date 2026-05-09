Актор-воїн заговорив після звинувачень у зрадах: "Я просто в шоці" (фото)

Український актор-воїн Володимир Ращук уперше відреагував на резонансне інтервʼю своєї колишньої дружини Вікторії, у якому та детально розповіла про зради чоловіка.

Ращук вийшов на звʼязок в Instagram, подякувавши всім за підтримку.

Ращук відреагував на звинувачення в зрадах

"Що я хочу сказати. Я дуже вдячний всім своїм друзям, колегам, побратимам за дуже теплі і важливі слова і за ту підтримку, яку ви дали мені. Це безцінно. Я навіть не очікував, що в мене є така кількість адекватних, крутих людей, які мене особисто знають і не знають, але все розуміють. Я просто в шоці", — почав воїн.

Володимир додав, що в країні є набагато важливі проблеми, ніж його особисте життя, та попросив підтримати свіжий збір.

"Це набагато зараз важливіше. Всіх люблю", — резюмував актор.

Володимир Ращук Фото: Instagram

Розлучення Ращука

Нещодавно стало відомо про розлучення Володимира Ращука та Вікторії Білан після 13 років стосунків. Спершу актор зізнався в інтервʼю, що закохався, не розкриваючи більше деталей.

Згодом своє слово сказала і сама Вікторія. Вона розповіла, що під час вагітності сином Яремою пережила дуже важкий період. Адже актор у той час почав стосунки з іншою жінкою. Кілька разів Білан пробачала чоловіка, але той, за її словами, усе одно повертався до коханки, яку знав 20 років.

Наразі ж вони офіційно ще не розлучені. Актор 15 тисяч гривень дає на дитину щомісяця. Але, за словами Вікторії, мало часу проводить з малюком (часто це просто прийти і зробити фото за 10 хвилин).

Володимир Ращук з дружиною та сином Фото: Instagram

"Я почала чути на свою адресу образи. Він мене почав ображати, принижувати, сміятися наді мною, коли я плакала. Він став жорстоким… Він почав зі мною матюками говорити", — пригадує 47-річна акторка, яка завагітніла з шостої спроби ЕКЗ.

