Дружина актора-воїна шокувала деталями його зрад під час вагітності: "Він мене почав ображати" (фото)

Українська акторка Вікторія Білан-Ращук уперше публічно розповіла про причини розлучення з актором-воїном Володимиром Ращуком після 13 років стосунків.

Дружина зірки серіалу "Прикордонники" прийшла на інтервʼю до Аліни Доротюк, вирішивши розставити всі крапки над "і".

Уже кидав Вікторію

Виявилося, що на початку стосунків Володимир уже кидав Вікторію заради іншої. Це сталося через три місяці після початку їхнього роману.

"Я його дуже кохала. Я два місяці проплакала. Я дуже захворіла. Зробила собі, можна сказати, невиліковну хворобу на стресах", — каже акторка.

Втім, згодом пара змогла примиритися після наполегливих прохань та залицянь актора.

"Потім багато років на кожному фактично святі він мені дуже дякував, що я зберегла кохання", — розповідає Білан-Ращук.

Загалом вони були 13 років разом і 10 — офіційно у шлюбі.

"Я так за нього молилася. Я так хотіла, щоб він вижив. А вимолила іншій", — каже зі сльозами на очах Вікторія.

За словами жінки, на останнє ЕКЗ (штучне запліднення) Володимир йшов з нею, зустрічаюсь вже з іншою жінкою. З шостої спроби 47-річній Вікторії вдалося завагітніти.

"І це був підлий вчинок. Я фактично була в заручниках. На жаль, мені попали в руки їхні переписки. Першу переписку я побачила випадково на Великдень", — розповідає жінка.

За словами Вікторії, дізнавшись про вагітність дружини, Ращук сильно змінився в обличчі і сказав: "А Боженька шутнік".

Вікторія Білан-Ращук та Володимир Ращук Фото: Instagram

Ображав вагітну

Спочатку все було добре, але згодом чоловік став дуже холодним. Саме тоді Вікторія почала підозрювати, що щось не так.

"Я почала чути на свою адресу образи. Він мене почав ображати, принижувати, сміятися наді мною, коли я плакала. Він став жорстоким… Він почав зі мною матюками говорити", — каже акторка.

Втім, Володимир Ращук казав, що в нього ПТСР.

Коли Вікторія побачила переписку, вона набрала коханку, сказавши, що в них кохання та родина, а та відповіла, що знає, що Вікторія вагітна і їй все одно на це.

Згодом жінка знову пробачила чоловіка, який пообіцяв, що все залишиться на рівні переписки і далі ця історія не піде. Але, за словами Вікторії, її знову обманули.

"З її боку було багато порад, як мені брехати, щоб я не здогадалася. Як зробити так, щоб не здогадався її чоловік… Вони знімали квартиру чи в Житомирі, чи у Вінниці. Від мене їхав до неї, від неї їхав до мене", — каже акторка.

Втім, в один момент жінка таки зібрала речі чоловіка після "чергового шансу". Тоді актор знімався в шоу "Зрадники", де в учасників забирають телефони. Володимир написав записку своїй Вікторії, і менеджери передали її Білан. Втім, таке саме імʼя було і в коханки актора. Дружина актора випадково отримали не свою записку, зрозумівши це за номером телефону. Це і стало останньою краплею.

Вікторія Білан-Ращук та Володимир Ращук Фото: Instagram

"Я коли чую його правду, яка не є правдою, мені дуже болить. Тому я хочу один раз, перший і останній, все сказати і закрити цю тему назавжди. Я хочу жити, я хочу дихати. Я рік не жила, я рік просто плакала вагітною сама з ранку до ночі", — запевняє Вікторія Білан-Ращук.

Почав показувати нову жінку

Зокрема, за словами акторки, Володимир був коханцем тієї жінки ще 20 років тому, коли та була одружена.

З часом воїн почав жити з нею та виходити у світ.

"Всі знають, що я вагітна. Всі знають, що ми чоловік і жінка. А він з нею ходить на публічні заходи. Він її водить у театр, де мене всі знають і поважають. Він з нею ходить на якісь благодійні заходи. Мені дзвонять і кажуть: "Віка, він з якоюсь тьоткою ходить. Що це за тьотка?" Я намагалася в це взагалі не вникати. Про мою проблему знали декілька людей", — розповідає акторка.

У день пологів Вікторія знову пробачила чоловіка, який був присутній під час появи на світ сина Яреми. Тоді Володимир начебто пообіцяв припинити ті стосунки та залишитися з родиною. За кілька днів вона знову побачила переписки.

Наразі ж вони офіційно ще не розлучені. Ращук 15 тисяч гривень дає на дитину щомісяця. Але, за словами Вікторії, мало часу проводить з малюком (часто це просто прийти і зробити фото за 10 хвилин).

Станом на момент публікації цього матеріалу актор-воїн не відреагував на звинувачення дружини.

