Жена актера-воина шокировала деталями его измен во время беременности: "Он меня начал оскорблять" (фото)

Украинская актриса Виктория Билан-Ращук впервые публично рассказала о причинах развода с актером-воином Владимиром Ращуком после 13 лет отношений.

Супруга звезды сериала "Пограничники" пришла на интервью к Алине Доротюк, решив расставить все точки над "і".

Уже бросал Викторию

Оказалось, что в начале отношений Владимир уже бросал Викторию ради другой. Это произошло через три месяца после начала их романа.

"Я его очень любила. Я два месяца проплакала. Я очень заболела. Сделала себе, можно сказать, неизлечимую болезнь на стрессах", — говорит актриса.

Впрочем, впоследствии пара смогла примириться после настойчивых просьб и ухаживаний актера.

"Потом много лет на каждом фактически празднике он меня очень благодарил, что я сохранила любовь", — рассказывает Билан-Ращук.

Відео дня

В общем они были 13 лет вместе и 10 — официально в браке.

"Я так за него молилась. Я так хотела, чтобы он выжил. А вымолила другой", — говорит со слезами на глазах Виктория.

По словам женщины, на последнее ЭКО (искусственное оплодотворение) Владимир шел с ней, встречаюсь уже с другой женщиной. С шестой попытки 47-летней Виктории удалось забеременеть.

"И это был подлый поступок. Я фактически была в заложниках. К сожалению, мне попали в руки их переписки. Первую переписку я увидела случайно на Пасху", — рассказывает женщина.

По словам Виктории, узнав о беременности жены, Ращук сильно изменился в лице и сказал: "А Боженька шутник".

Виктория Билан-Ращук и Владимир Ращук Фото: Instagram

Оскорблял беременную женщину

Сначала все было хорошо, но впоследствии мужчина стал очень холодным. Именно тогда Виктория начала подозревать, что что-то не так.

"Я начала слышать в свой адрес оскорбления. Он меня начал оскорблять, унижать, смеяться надо мной, когда я плакала. Он стал жестоким... Он начал со мной матом говорить", — говорит актриса.

Впрочем, Владимир Ращук говорил, что у него ПТСР.

Когда Виктория увидела переписку, она набрала любовницу, сказав, что у них любовь и семья, а та ответила, что знает, что Виктория беременна и ей все равно на это.

Впоследствии женщина снова простила мужчину, который пообещал, что все останется на уровне переписки и дальше эта история не пойдет. Но, по словам Виктории, ее снова обманули.

"С ее стороны было много советов, как мне врать, чтобы я не догадалась. Как сделать так, чтобы не догадался ее муж... Они снимали квартиру или в Житомире, или в Виннице. От меня ехал к ней, от нее ехал ко мне", — говорит актриса.

Впрочем, в один момент женщина таки собрала вещи мужа после "очередного шанса". Тогда актер снимался в шоу "Зрадники", где у участников забирают телефоны. Владимир написал записку своей Виктории, и менеджеры передали ее Билан. Впрочем, такое же имя было и у любовницы актера. Жена актера случайно получила не свою записку, поняв это по номеру телефона. Это и стало последней каплей.

Виктория Билан-Ращук и Владимир Ращук Фото: Instagram

"Я когда слышу его правду, которая не является правдой, мне очень болит. Поэтому я хочу один раз, первый и последний, все сказать и закрыть эту тему навсегда. Я хочу жить, я хочу дышать. Я год не жила, я год просто плакала беременной сама с утра до ночи", — уверяет Виктория Билан-Ращук.

Начал показывать новую женщину

В частности, по словам актрисы, Владимир был любовником той женщины еще 20 лет назад, когда та была замужем.

Со временем воин начал жить с ней и выходить в свет.

"Все знают, что я беременна. Все знают, что мы муж и жена. А он с ней ходит на публичные мероприятия. Он ее водит в театр, где меня все знают и уважают. Он с ней ходит на какие-то благотворительные мероприятия. Мне звонят и говорят: "Вика, он с какой-то теткой ходит. Что это за тетка?" Я старалась в это вообще не вникать. О моей проблеме знали несколько человек", — рассказывает актриса.

В день родов Виктория снова простила мужчину, который присутствовал во время появления на свет сына Яремы. Тогда Владимир якобы пообещал прекратить те отношения и остаться с семьей. Через несколько дней она снова увидела переписки.

Сейчас же они официально еще не разведены. Ращук 15 тысяч гривен дает на ребенка ежемесячно. Но, по словам Виктории, мало времени проводит с малышом (часто это просто прийти и сделать фото за 10 минут).

По состоянию на момент публикации этого материала актер-воин не отреагировал на обвинения жены.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Виктория Билан жестко "прошлась" по бывшему мужу, актеру-воину Владимиру Ращуку, с которым недавно развелась.

Актер провел Пасху-2026 в компании бывшей жены и их маленького сына Яремы.

Кроме того, звезда фильма "Пограничники" рассказал об общении с отцом, который остался в оккупированном Донецке и помогает врагу.