Актер-воин заговорил после обвинений в изменах: "Я просто в шоке" (фото)

Украинский актер-воин Владимир Ращук впервые отреагировал на резонансное интервью своей бывшей жены Виктории, в котором та подробно рассказала об изменах мужа.

Ращук вышел на связь в Instagram, поблагодарив всех за поддержку.

Ращук отреагировал на обвинения в изменах

"Что я хочу сказать. Я очень благодарен всем своим друзьям, коллегам, собратьям за очень теплые и важные слова и за ту поддержку, которую вы дали мне. Это бесценно. Я даже не ожидал, что у меня есть такое количество адекватных, крутых людей, которые меня лично знают и не знают, но все понимают. Я просто в шоке", — начал воин.

Владимир добавил, что в стране есть гораздо более важные проблемы, чем его личная жизнь, и попросил поддержать свежий сбор.

"Это гораздо сейчас важнее. Всех люблю", — резюмировал актер.

Владимир Ращук Фото: Instagram

Развод Ращука

Недавно стало известно о разводе Владимира Ращука и Виктории Билан после 13 лет отношений. Сначала актер признался в интервью, что влюбился, не раскрывая больше деталей.

Впоследствии свое слово сказала и сама Виктория. Она рассказала, что во время беременности сыном Яремой пережила очень тяжелый период. Ведь актер в то время начал отношения с другой женщиной. Несколько раз Билан прощала мужа, но тот, по ее словам, все равно возвращался к любовнице, которую знал 20 лет.

Сейчас же они официально еще не разведены. Актер 15 тысяч гривен дает на ребенка ежемесячно. Но, по словам Виктории, мало времени проводит с малышом (часто это просто прийти и сделать фото за 10 минут).

Владимир Ращук с женой и сыном Фото: Instagram

"Я начала слышать в свой адрес оскорбления. Он меня начал оскорблять, унижать, смеяться надо мной, когда я плакала. Он стал жестоким... Он начал со мной матом говорить", — вспоминает 47-летняя актриса, которая забеременела с шестой попытки ЭКО.

Кроме того, актер провел Пасху-2026 в компании бывшей жены и их маленького сына Яремы.