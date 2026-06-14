Бывшая жена актера-воина уличила его во лжи: "Везде заблокировал"

Украинская актриса театра и кино Виктория Билан рассказала о настоящей причине отсутствия ее бывшего мужа, актера-воина Владимира Ращука, на крестинах их сына Яремы в мае.

Звезда сериала "Пограничники" сказал, что Виктория все организовала сама, а он даже ничего не знал о празднике. Впрочем, актриса в интервью Oboz.ua заявила, что они вместе с Ращуком выбирали крестных родителей для малыша.

Билан уличила бывшего в лжи

По словам Виктории, родители Яремы даже согласовали храм, в котором состоится обряд крещения. Владимир, по-видимому, знал и место, и дату.

"Окончательную дату я привязывала к приезду одной из крестных, которая должна была прилететь из-за границы. Я сообщила ему об этом. Но потом мы перестали общаться, он заблокировал меня везде, но тем не менее", — говорит Билан.

Интересно, что одним из крестных отцов мальчика стал побратим Ращука.

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"Его побратим, который специально отпросился с фронта на крестины, позвонил ему и сказал, что едет на крестины Яремчика в такой-то день, в таком-то месте. Владимир в ответ просто промолчал", — рассказала звезда сцены.

Владимир Ращук Фото: volodymyr_rashchuk/Instagram

Развод Ращука: что известно

Весной стало известно о разводе актера Владимира Ращука и его жены Виктории после 13 лет совместной жизни. В апреле актер публично признался, что влюбился, а проблемы в браке, по всей видимости, начались во время беременности его жены.

Виктория же заявила, что во время беременности от Яремы пережила очень тяжелый период. По её словам, Владимир в то время строил отношения с другой женщиной. Не раз она прощала мужа, но тот всё равно возвращался к любовнице.

Владимир Ращук с сыном Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Владимир Ращук впервые отреагировал на нашумевшее интервью бывшей супруги.

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Кроме того, актриса жестко "раскритиковала" своего бывшего.