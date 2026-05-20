"Воші через місяць": українці висміяли повернення Потапа і Насті (фото)

Потап і Настя Каменських напередодні оголосили про повернення свого дуету на сцену після 9-річної перерви. Розлучені артисти зробили спільну заяву російською мовою та навіть анонсували перший концерт у США.

Втім, українці такий анонс, як і новину про розлучення пари, зустріли з критикою та мемами. Фокус зібрав реакцію користувачів мережі у Threads.

Потап і Настя повертаються

"Рано чи пізно кожна історія добігає кінця, і наша історія — не виняток. Сьогодні завершиться пауза, на яку ми пішли аж 9 років тому. А це означає, що ми — Потап і Настя — повернулися і розпочинаємо концерти 19 грудня в Нью-Йорку. Ми чекаємо на вас усіх. We are back. Let’s go!” — заявила експара.

Цікаво, що ця заява з’явилася якраз після того, як Потап і Настя Каменських повідомили про розлучення.

Українці в першу чергу звернули увагу на російську мову артистів.

"Знаючи англійську, маючи іспанський репертуар. Вони обрали співати зараз російською. Ну ок", — написала користувачка мережі.

Що ще писали українці

"Топ речей, що не мають сенсу: 1. Пензлик для пупка 2. 20 відкритих вкладок "на потім" 3. Повернення дуету "Потап і Настя".

"Мені їх навіть шкода. Попонтовалися, та виявились нікому ніде не потрібні ні з перезрілою "новою" іспаномовною співачкою, ні з у**бішним ри**чним славіком балаганом. а Україну злили і вороття немає. Не знаю, кому буде не огидно йти на їх концерти".

"Воші через місяць після того, як мама вивела їх тобі всіма можливими силами, витративши купу нервів".

"Марія Примаченко це передбачала в своїх картинах. Ось наприклад Потап і Настя Каменських повертаються із жадібності".

