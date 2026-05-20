"Воші через місяць": українці висміяли повернення Потапа і Насті (фото)
Потап і Настя Каменських напередодні оголосили про повернення свого дуету на сцену після 9-річної перерви. Розлучені артисти зробили спільну заяву російською мовою та навіть анонсували перший концерт у США.
Втім, українці такий анонс, як і новину про розлучення пари, зустріли з критикою та мемами. Фокус зібрав реакцію користувачів мережі у Threads.
Потап і Настя повертаються
"Рано чи пізно кожна історія добігає кінця, і наша історія — не виняток. Сьогодні завершиться пауза, на яку ми пішли аж 9 років тому. А це означає, що ми — Потап і Настя — повернулися і розпочинаємо концерти 19 грудня в Нью-Йорку. Ми чекаємо на вас усіх. We are back. Let’s go!” — заявила експара.
Цікаво, що ця заява з’явилася якраз після того, як Потап і Настя Каменських повідомили про розлучення.
Українці в першу чергу звернули увагу на російську мову артистів.
"Знаючи англійську, маючи іспанський репертуар. Вони обрали співати зараз російською. Ну ок", — написала користувачка мережі.
Що ще писали українці
- "Топ речей, що не мають сенсу: 1. Пензлик для пупка 2. 20 відкритих вкладок "на потім" 3. Повернення дуету "Потап і Настя".
- "Мені їх навіть шкода. Попонтовалися, та виявились нікому ніде не потрібні ні з перезрілою "новою" іспаномовною співачкою, ні з у**бішним ри**чним славіком балаганом. а Україну злили і вороття немає. Не знаю, кому буде не огидно йти на їх концерти".
- "Воші через місяць після того, як мама вивела їх тобі всіма можливими силами, витративши купу нервів".
- "Марія Примаченко це передбачала в своїх картинах. Ось наприклад Потап і Настя Каменських повертаються із жадібності".
