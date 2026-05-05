Потап звернувся до Насті Каменських після розлучення: його висміяли українці (фото)

Пост Потапа про Настю Каменських на фоні розлучення висміяли в мережі. Якраз напередодні стало відомо про офіційний розрив колишньої пари та дуету.

4 травня, у день народження NK, колишній чоловік та продюсер співачки опублікував фото і написав: "Nastya Konstanta. Знаю, побачимося. Будь щаслива".

Потапа висміяли в мережі

Втім, українці влаштували у коментарях цілий флешмоб. Хтось показував нове взуття, хтось — рибу, котів, собак, апельсини. Цікаво, що коментарі інколи набирали в рази більше реакцій, ніж основний пост.

"Кому все одно — лайкайте моїх бджіл", — написав один з користувачів мережі.

Сам Потап на іронію українців не відреагував.

Потап та Настя розлучилися

1 травня 2026 року співачка та репер офіційно повідомили про розлучення після семи років шлюбу. У 2019 році Каменських та Потапенко несподівано для фанатів узаконили свої стосунки, до останнього приховувавши свій роман.

Відео дня

"Рівно 20 років тому ми почали свій шлях як творчий дует, який з часом перетворився на щось більше. Але рано чи пізно все доходить до кінця", — йшлося в заяві Потапа та Насті.

Останні роки вони час від часу підігрівали чутки про розлучення, проте офіційно все спростовували.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Настя Каменських, яка наразі розвиває карʼєру за кордоном, уперше вийшла на зв’язок після новин про розлучення.

Співачка повідомила про погіршення здоров’я після кількаденного голодування.

Також Фокус розповідав про зародження історії кохання Потапа та Насті та її закінчення.