Потап звернувся до Насті Каменських після розлучення: його висміяли українці (фото)
Пост Потапа про Настю Каменських на фоні розлучення висміяли в мережі. Якраз напередодні стало відомо про офіційний розрив колишньої пари та дуету.
4 травня, у день народження NK, колишній чоловік та продюсер співачки опублікував фото і написав: "Nastya Konstanta. Знаю, побачимося. Будь щаслива".
Потапа висміяли в мережі
Втім, українці влаштували у коментарях цілий флешмоб. Хтось показував нове взуття, хтось — рибу, котів, собак, апельсини. Цікаво, що коментарі інколи набирали в рази більше реакцій, ніж основний пост.
"Кому все одно — лайкайте моїх бджіл", — написав один з користувачів мережі.
Сам Потап на іронію українців не відреагував.
Потап та Настя розлучилися
1 травня 2026 року співачка та репер офіційно повідомили про розлучення після семи років шлюбу. У 2019 році Каменських та Потапенко несподівано для фанатів узаконили свої стосунки, до останнього приховувавши свій роман.
"Рівно 20 років тому ми почали свій шлях як творчий дует, який з часом перетворився на щось більше. Але рано чи пізно все доходить до кінця", — йшлося в заяві Потапа та Насті.
Останні роки вони час від часу підігрівали чутки про розлучення, проте офіційно все спростовували.
