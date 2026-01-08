Очищала тіло: Настя Каменських спеціально не їла чотири дні й попала до лікарні (фото)

Співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK та будує свою кар’єру за кордоном, опинилася під крапельницею у лікарні. Минулого тижня артистка почала голодування для очищення та "перезавантаження" тіла, але в процесі, видно, щось пішло не так.

Напередодні 38-річна Настя Каменських записала анонс її "тижневої пригоди без їжі". Мовляв, це потрібно для оновлення клітин, зменшення запалень, ясності розуму та контакту з внутрішнім "я". Співачка зауважила в Instagram, що цей досвід для неї уже не перший.

У четвер, 8 січня, експеримент довелось поставити на паузу. Настя опублікувала у Stories селфі на лікарняному ліжку. На світлині можна побачити, що їй поставили крапельницю. Однак NK стверджує, що госпіталізація не пов'язана із голодуванням, але медики порадили припинити цю "пригоду".

Настя Каменських у лікарні Фото: kamenskux/instagram

"Думала, що ранок буде іншим. Головне — завжди залишатися у гарному настрої. Не пов'язуйте це з голодуванням, хоча лікар попросив мене зійти з дистанції заради накопичення сил. Трохи пізніше все розкажу", — написала Каменських російською мовою, продублювавши іспанською.

Відео дня

В останньому дописі співачка зізналась, що у неї майже немає сил.

"Тіло перебудовується, вмикається аутофагія. Аутофагія — це природний процес самоочищення та оновлення клітин, коли організм переробляє все пошкоджене та непотрібне і направляє енергію на відновлення. Це не про схуднення і не про силу волі. В першу чергу — це робота над собою: внутрішня, духовна і, звичайно, на клітинному рівні. А втрата ваги — приємний бонус. І, звичайно, всім цікаво, який результат дає семиденне голодування, тому я зробила виміри і обов'язково покажу їх в кінці", — написала вона.

Настя Каменських прагнула очиститись Фото: kamenskux/instagram

"Залишу скаргу щодо розладу харчової поведінки. Хотіла щодо раш**кої мови, але, на жаль, немає такої", — написала у коментарях одна з читачок.

"З Києва з любов’ю та підтримкою", — додала інша.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Потап і Настя, які живуть під час війни за кордоном, продають свій сімейний будинок під Києвом за мільйони доларів.

Продюсер і співзасновник "Музичної платформи" Геннадій Вітер, який є кумом Насті Каменських, зізнався, як змінилося його ставлення до NK та Потапа під час війни.

До того ж співпрацю артистки з ювелірним брендом "Золотий вік" довелось розірвати через російськомовні виступи за кордоном.