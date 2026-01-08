Очищала тіло: Настя Каменських спеціально не їла чотири дні й попала до лікарні (фото)
Співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK та будує свою кар’єру за кордоном, опинилася під крапельницею у лікарні. Минулого тижня артистка почала голодування для очищення та "перезавантаження" тіла, але в процесі, видно, щось пішло не так.
Напередодні 38-річна Настя Каменських записала анонс її "тижневої пригоди без їжі". Мовляв, це потрібно для оновлення клітин, зменшення запалень, ясності розуму та контакту з внутрішнім "я". Співачка зауважила в Instagram, що цей досвід для неї уже не перший.
У четвер, 8 січня, експеримент довелось поставити на паузу. Настя опублікувала у Stories селфі на лікарняному ліжку. На світлині можна побачити, що їй поставили крапельницю. Однак NK стверджує, що госпіталізація не пов'язана із голодуванням, але медики порадили припинити цю "пригоду".
"Думала, що ранок буде іншим. Головне — завжди залишатися у гарному настрої. Не пов'язуйте це з голодуванням, хоча лікар попросив мене зійти з дистанції заради накопичення сил. Трохи пізніше все розкажу", — написала Каменських російською мовою, продублювавши іспанською.
В останньому дописі співачка зізналась, що у неї майже немає сил.
"Тіло перебудовується, вмикається аутофагія. Аутофагія — це природний процес самоочищення та оновлення клітин, коли організм переробляє все пошкоджене та непотрібне і направляє енергію на відновлення. Це не про схуднення і не про силу волі. В першу чергу — це робота над собою: внутрішня, духовна і, звичайно, на клітинному рівні. А втрата ваги — приємний бонус. І, звичайно, всім цікаво, який результат дає семиденне голодування, тому я зробила виміри і обов'язково покажу їх в кінці", — написала вона.
"Залишу скаргу щодо розладу харчової поведінки. Хотіла щодо раш**кої мови, але, на жаль, немає такої", — написала у коментарях одна з читачок.
"З Києва з любов’ю та підтримкою", — додала інша.
