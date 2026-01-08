Очищала тело: Настя Каменских специально не ела четыре дня и попала в больницу (фото)

Певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK и строит свою карьеру за рубежом, оказалась под капельницей в больнице. На прошлой неделе артистка начала голодовку для очищения и "перезагрузки" тела, но в процессе, видно, что-то пошло не так.

Накануне 38-летняя Настя Каменских записала анонс ее "недельного приключения без еды". Мол, это нужно для обновления клеток, уменьшения воспалений, ясности ума и контакта с внутренним "я". Певица отметила в Instagram, что этот опыт для нее уже не первый.

В четверг, 8 января, эксперимент пришлось поставить на паузу. Настя опубликовала в Stories селфи на больничной койке. На фотографии можно увидеть, что ей поставили капельницу. Однако NK утверждает, что госпитализация не связана с голоданием, но медики посоветовали прекратить это "приключение".

Настя Каменских в больнице Фото: kamenskux/instagram

"Думала, что утро будет другим. Главное — всегда оставаться в хорошем настроении. Не связывайте это с голоданием, хотя врач попросил меня сойти с дистанции ради накопления сил. Чуть позже все расскажу", — написала Каменских на русском языке, продублировав на испанском.

В последнем посте певица призналась, что у нее почти нет сил.

"Тело перестраивается, включается аутофагия. Аутофагия — это естественный процесс самоочищения и обновления клеток, когда организм перерабатывает всё повреждённое и ненужное и направляет энергию на восстановление. Это не о похудении и не о силе воли. В первую очередь — это работа над собой: внутренняя, духовная и, конечно, на клеточном уровне. А потеря веса — приятный бонус. И, конечно, всем интересно, какой результат дает семидневное голодание, поэтому я сделала замеры и обязательно покажу их в конце", — написала она.

Настя Каменских стремилась очиститься Фото: kamenskux/instagram

"Оставлю жалобу относительно расстройства пищевого поведения. Хотела из-за раш**кого языка, но, к сожалению, нет такого", — написала в комментариях одна из читательниц.

"Из Киева с любовью и поддержкой", — добавила другая.

