"Разочарование года": Настя Каменских вернулась к русскому языку и нарвалась на критику

Украинская певица Настя Каменских, которая во время большой войны обосновалась в Испании, снова активно использует для коммуникации русский язык. Она вышла на связь в Instagram с редким заявлением о дальнейших планах.

Жена Потапа объявила, что "открывает новую страницу своей жизни". "В последнее время в моем контенте стало больше испанского языка. И, конечно, это не случайно. Эта история началась очень давно, еще в детстве я мечтала быть международной артисткой, петь и говорить с миром на разных языках", — сказала NK.

Каменских вернулась к русскому языку

По ее словам, только сейчас она "дала себе внутреннее разрешение попробовать прожить эту мечту по-настоящему".

"Я решила больше ничего не откладывать и не сомневаться. И самое главное — не бояться. NK открывает новую страницу своей жизни. Без громких обещаний, просто с открытым сердцем. Для всех, кто захочет идти дальше вместе со мной", — отметила звезда.

Настя Каменских Фото: kamenskux/instagram

Тем временем ведущий Слава Демин считает, что Настя Каменских и Потап "уничтожили свои карьеры в Украине".

"Настя Каменских в своих постах начала писать тексты на английском, а потом дублировать на русском. Зачем? Для меня ответ очевиден. Настя вместе с мужем поняли, что в Украине они систематически уничтожили свои карьеры. Но жить за что-то нужно. Соответственно можно все силы бросить на развитие условной международной карьеры. Но пока та популярность придет, то можно в Европе выступать со старыми песнями Потапа и Насти, самой Насти на небольших концертах и корпоратах за 15-20 тыс евро", — отметил интервьюер.

Реакция людей

В комментариях украинцы резко отреагировали на заявление артистки:

"А для кого русские титры?".

"Не понимаю, зачем субтитры на русском... для какой аудитории?) Настя, очень любила ваше творчество, но нужно определяться, с кем вы, на нескольких стульях долго не усидеть".

"Зачем опять субтитры на русском????".

"Бог с ним с тем испанским, но рус перевод???".

"Никто бы не хейтил за испанский, английский, украинский. Но именно рашиский (и субтитры в том числе) ассоциируется с языком оккупантов и убийц. Война еще не закончилась, а вы уже оправдываете это "языком любви".

"Разочарование года. И ради чего это все? Собирали огромные залы, песни хиты и так все заканчивается?".

"Помаленько греешь "русскую" аудиторию накануне возможного перемирия. Должен разочаровать — из этого ничего не выйдет".

Настю Каменских раскритиковали

Продюсер и соучредитель "Музыкальной платформы" Геннадий Витер, который является кумом Насти Каменских, признался, как изменилось его отношение к NK и Потапу во время войны.

Потап и Настя, которые живут во время войны за границей, продают свой семейный дом под Киевом за миллионы долларов.

Кроме того, сотрудничество артистки с ювелирным брендом "Золотой век" было разорвано из-за русскоязычных выступлений за рубежом.