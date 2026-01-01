"Розчарування року": Настя Каменських повернулася до російської мови та нарвалася на критику

Українська співачка Настя Каменських, яка під час великої війни облаштувалася в Іспанії, знову активно використовує для комунікації російську мову. Вона вийшла на зв'язок в Instagram з рідкісною заявою про подальші плани.

Дружина Потапа оголосила, що "відкриває нову сторінку свого життя". "Останнім часом у моєму контенті стало більше іспанської мови. І, звичайно, це не випадково. Ця історія почалася дуже давно, ще в дитинстві я мріяла бути міжнародною артисткою, співати і говорити зі світом різними мовами", — сказала NK.

Каменських повернулася до російської мови

За її словами, тільки зараз вона "дала собі внутрішній дозвіл спробувати прожити цю мрію по-справжньому".

"Я вирішила більше нічого не відкладати і не сумніватися. І найголовніше — не боятися. NK відкриває нову сторінку свого життя. Без гучних обіцянок, просто з відкритим серцем. Для всіх, хто захоче йти далі разом зі мною", — зазначила зірка.

Настя Каменських Фото: kamenskux/instagram

Тим часом ведучий Слава Дьомін вважає, що Настя Каменських і Потап "знищили свої кар'єри в Україні".

"Настя Каменських у своїх повідомленнях почала писати тексти англійською, а потім дублювати російською. Навіщо? Для мене відповідь очевидна. Настя разом із чоловіком зрозуміли, що в Україні вони систематично знищили свої кар'єри. Але жити за щось потрібно. Відповідно можна всі сили кинути на розвиток умовної міжнародної кар'єри. Але поки та популярність прийде, то можна в Європі виступати зі старими піснями Потапа і Насті, самої Насті на невеликих концертах і корпоратах за 15-20 тис євро", — зазначив інтервʼюер.

Реакція людей

У коментарях українці різко відреагували на заяву артистки:

"А для кого російські титри?".

"Не розумію, навіщо субтитри російською… для якої аудиторії?) Настя, дуже любила вашу творчість, але потрібно визначатись, з ким ви, на кількох стільцях довго не всидіти".

"Навіщо знову субтитри російською????".

"Бог з ним з тим іспанським, але рос переклад???".

"Ніхто б не хейтив за іспанську, англійську, українську. Але саме рашиська (і субтитри в тому числі) асоціюється з язиком окупантів і вбивць. Війна ще не закінчилась, а ви вже виправдовуєте це "язиком любви".

"Розчарування року. І заради чого це все? Збирали величезні зали, пісні хіти і отак все закінчується?".

"Помаленько грієш "русскую" аудиторію напередодні можливого перемир'я. Мушу розчарувати — з цього нічого не вийде".

Настю Каменських розкритикували Фото: kamenskux/instagram

