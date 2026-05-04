39-річна Настя Каменських показалася після новин про розлучення з Потапом (фото)

Українська співачка Настя Каменських, яка наразі розвиває карʼєру за кордоном, уперше вийшла на зв’язок після новин про розлучення з Потапом через майже сім років шлюбу.

4 травня NK святкує 39-й день народження. З цієї нагоди вона опублікувала свіжі кадри в Instagram (kamenskux).

NK заговорила після розлучення

Це свято артистка зустрічає в новому статусі вперше за останні роки. Каменських, яка живе та розвиває карʼєру за кордоном, опублікувала кадри з морського узбережжя.

"До нової глави. Нехай вона стане найкращою з усіх, що були написані раніше", — зазначила іменинниця англійською.

Настя Каменських Фото: kamenskux/instagram

Потап та Настя розлучилися

1 травня 2026 року зірки офіційно повідомили про розлучення після семи років шлюбу та низки чуток у мережі про їхній розрив. У 2019 році Настя та Потап несподівано для фанатів узаконили свої стосунки, адже до останнього приховували свій роман. Майже через сім років їхня романтична історія закінчилася.

Відео дня

"Рівно 20 років тому ми почали свій шлях як творчий дует, який з часом перетворився на щось більше. Але рано чи пізно все доходить до кінця. "Как ты не крути, но мы не пара". Дякуємо за вашу підтримку і любов протягом всіх цих років. Просимо розуміння і поваги до нашого рішення", — йшлося в заяві експари.

Останні роки дует час від часу підігрівав чутки про розрив, проте офіційно вони все спростовували. Ба більше, Потап в одному з інтервʼю зізнавався, що хоче ще дітей.

Потап та Настя розлучилися Фото: instagram.com/realpotap

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Настя Каменських повідомила про погіршення здоров’я після кількаденного голодування.

Договір співачки з ювелірним брендом "Золотий вік" довелось розірвати через її скандальні російськомовні виступи в США.

Також Фокус розповідав про зародження історії кохання Потапа та Насті та її закінчення.