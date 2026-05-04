39-летняя Настя Каменских показалась после новостей о разводе с Потапом (фото)

Украинская певица Настя Каменских, которая сейчас развивает карьеру за рубежом, впервые вышла на связь после новостей о разводе с Потапом спустя почти семь лет брака.

4 мая NK празднует 39-й день рождения. По этому случаю она опубликовала свежие кадры в Instagram (kamenskux).

NK заговорила после развода

Этот праздник артистка встречает в новом статусе впервые за последние годы. Каменских, которая живет и развивает карьеру за границей, опубликовала кадры с морского побережья.

"К новой главе. Пусть она станет лучшей из всех, что были написаны ранее", — отметила именинница на английском.

Потап и Настя развелись

1 мая 2026 года звезды официально сообщили о разводе после семи лет брака и ряда слухов в сети об их разрыве. В 2019 году Настя и Потап неожиданно для фанатов узаконили свои отношения, ведь до последнего скрывали свой роман. Почти через семь лет их романтическая история закончилась.

"Ровно 20 лет назад мы начали свой путь как творческий дуэт, который со временем превратился в нечто большее. Но рано или поздно все доходит до конца. "Как ты ни крути, но мы не пара". Спасибо за вашу поддержку и любовь на протяжении всех этих лет. Просим понимания и уважения к нашему решению", — говорилось в заявлении экс-пары.

Последние годы дуэт время от времени подогревал слухи о разрыве, однако официально они все опровергали. Более того, Потап в одном из интервью признавался, что хочет еще детей.

