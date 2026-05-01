Развод Потапа и Насти: как начиналась и закончилась их история любви (фото)

Потап и Настя Каменских из творческого дуэта создали романтический союз. Звезды в 2019 году поженились, но спустя почти 7 лет объявили о разводе.

На протяжении многих лет ходили слухи об их романе, но оба это отрицали. Фокус рассказывает, как начиналась эта история.

Начало истории

В 2006 году появился дуэт "Потап и Настя". Продюсером и автором большинства песен стал сам Алексей Потапенко. Настю он нашел во время кастинга. Контраст между шутливым, немного ироничным стилем Потапа и яркой, эмоциональной девушкой сразу "зашел" публике.

Первые хиты — "Не пара", "Крепкие орешки", "На районе" — быстро сделали дуэт звездами. Они активно гастролировали, снимали клипы и собирали награды.

Долгое время Потап и Настя отрицали любые романтические отношения, подчеркивая, что между ними — только работа и дружба. Однако слухи об их романе не утихали много лет.

В 2017 году дуэт прекратил деятельность, а Потап и Настя начали сольные карьеры. Рэпер больше занимался продюсированием, а певица запустила сольный проект NK.

Более того, Каменских признавалась, что они ненавидели друг друга в свое время.

"Пусть люди говорят. Нас когда люди женили, то мы друг друга терпеть не могли. Когда сейчас разводят — мы как никогда... У нас все хорошо! Поэтому пусть все что-то говорят!" — сказала звезда сцены, отвечая на слухи о разводе за год до этого.

Потап и Настя Фото: соцсети

Неожиданная свадьба

И уже в 2019 году они официально подтвердили то, о чем давно догадывались фанаты — Потап и Настя поженились. Свадьба стала большим событием в шоу-бизнесе и настоящей неожиданностью, ведь до самого момента бракосочетания звезды официально так и не подтверждали свой роман.

Впрочем, впоследствии оказалось, что экс-пара сыграла еще одну свадьбу — в Лас-Вегасе. За два года до церемонии в Украине.

"Сейчас мы каждый раз шутим, что сыграли две свадьбы для каждого из нас — в моем стиле — большая элегантная и изысканная свадьба в Киеве, и в стиле Лешки — яркая, оригинальная, спонтанная и очень романтичная — свадьба-сюрприз в Вегасе", — рассказывала артистка.

Свадьба Потапа и Насти Фото: соцсети

Слухи о разводе

После начала полномасштабной войны, когда звездная экс-пара начала частично жить за границей, они время от времени подогревали слухи о разрыве, однако официально все опровергали.

Более того, Потапу приписывали роман с другой женщиной. Ходили слухи, что тот изменил жене с ее подругой и бывшей Позитива — дизайнером Анной Андрийчук. Впрочем, официально эти домыслы не подтвердились.

А в интервью российскому журналисту Юрию Дудю Потап говорил, что у них с Каменских все хорошо. Более того, он хотел бы еще несколько раз стать отцом.

"Я бы хотел еще четверых (детей, — Ред.). Но тут уже такой вопрос. Не только ко мне, но и к Вселенной. Она (Настя Каменских, — Ред.) тоже очень хочет детей. Мы хотим детей. Мы работаем над этим. Нам нравится процесс", — признался Потап.

Потап и Настя Каменских подогревали слухи о разводе Фото: Instagram @realpotap

Официальный развод

1 мая 2026 года звезды официально сообщили о разводе после почти семи лет брака.

Потап и Настя попросили уважать их решение и говорят, что никаких комментариев на эту тему давать не будут.

"Ровно 20 лет назад мы начали свой путь как творческий дуэт, который со временем превратился в нечто большее. Но рано или поздно все доходит до конца. "Как ты ни крути, но мы не пара". Спасибо за вашу поддержку и любовь на протяжении всех этих лет. Просим понимания и уважения к нашему решению", — написали рэпер и певица.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

4 января Настя Каменских сообщила об ухудшении здоровья после многодневного голодания для "очищения" организма.

Продюсер Геннадий Витер, который является кумом NK, признался, как изменилось его отношение к ней и Потапу во время войны.

Кроме того, договор певицы с ювелирным брендом "Золотой век" пришлось разорвать из-за ее скандальных русскоязычных выступлений в США.